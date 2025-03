Donald Trump compra un Tesla luego de despotricar contra los autos eléctricos

Donald Trump buscó un nuevo Tesla en la entrada de la Casa Blanca y eligió un sedán rojo brillante para mostrar su apoyo a la empresa de vehículos eléctricos de Elon Musk mientras enfrenta críticas por su trabajo para avanzar en la agenda política del presidente y reducir el tamaño del gobierno federal.

“Vaya”, dijo el mandatario mientras se acomodaba en el asiento del conductor de un vehículo Model S. “Es hermoso".

Musk se subió en el lado del pasajero y bromeó sobre “darle un infarto al Servicio Secreto” mientras hablaban sobre cómo arrancar un vehículo que puede alcanzar los 95 kilómetros por hora en cuestión de segundos.

Trump comentó a los reporteros que comprará el automóvil, que tiene un precio de venta de aproximadamente 80 mil dóalres y lo dejará en la Casa Blanca para que su personal pueda conducirlo. El presidente también expresó su esperanza de que su compra impulse a Tesla, que está teniendo problemas a causa de una disminución en sus ventas y una caída en los precios de sus acciones.

Donald Trump y Elon Musk lograron subir las acciones de Tesla / Redes Sociales|

“Es un gran producto,” afirmó Trump. En referencia a Musk, el mandatario dijo “tenemos que celebrarlo".

Fue el ejemplo más reciente, y el más inusual, de cómo Trump ha demostrado lealtad a Musk, quien invirtió mucho en su campaña presidencial el año pasado y ha sido una figura clave en su segundo mandato. El precio de las acciones de Tesla aumentó casi un 4 por ciento este martes después de haber caído casi un 48 por ciento desde que el presidente asumió el cargo en enero.

Trump ataca los coches eléctricos

Cabe recordar, Trump marcó la Navidad de 2023 con una publicación en redes sociales en la que agrupó la “Locura de los Coches Eléctricos” junto a varios enemigos políticos que, según él, “están buscando destruir nuestro una vez grande Estados Unidos. QUE SE PUDRAN EN EL INFIERNO”.

Unas semanas antes, durante un mitin en Ankeny, Iowa, Trump declaró sobre los vehículos eléctricos: “No van lejos, cuestan una fortuna”. También sugirió que el ejército estaba considerando hacer “tanques totalmente eléctricos” y se burló, “estás en medio del desierto y dices, ‘¿Sabes qué? Nos estamos quedando sin electricidad. ¿Tienen un cargador por aquí?’”

El presidente de EU quedó impactado por el auto eléctrico / Redes Sociales|

En noviembre de 2023, en un mitin en Claremont, Nueva Hampshire, Trump también mencionó que la distancia es un problema para los vehículos eléctricos: “No puedes salir de Nueva Hampshire en un coche eléctrico”.

“¿A dónde vas? ‘Voy a Massachusetts.’ Bueno, más te vale conseguirte un motor con gasolina porque este coche no te llevará allí”, expresó. “Bueno, podrías, si paras unas cuatro veces”. Eso siguió a su broma durante un evento en Clive, Iowa, el mes anterior: “Los coches eléctricos son buenos si tienes una empresa de remolque”.

Trump también ha criticado anteriormente a Musk

Así como tuvo un cambio de opinión sobre los vehículos eléctricos, Trump ha cambiado su tono sobre Musk, quien ahora es uno de sus asesores. Cuando la pareja tuvo una disputa en línea en 2022, Trump ridiculizó a Musk por buscar apoyo durante su primer mandato.

“Cuando Elon Musk vino a la Casa Blanca pidiéndome ayuda para todos sus muchos proyectos subsidiados, ya sean coches eléctricos que no van lejos, coches sin conductor que chocan, o cohetes que no van a ninguna parte, todos proyectos inútiles si no fuera por subsidios, y diciéndome cómo era un gran fan de Trump y republicano, podría haber dicho, ‘póstrate y ruega,’ y lo habría hecho”, escribió Trump entonces.

Trump salió a dar un paseo en su nuevo auto afuera de la Casa Blanca / Redes Sociales|

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿POR QUÉ ESTÁN CERRANDO CHELERÍAS EN CDMX? AQUÍ TE CONTAMOS