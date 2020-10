Donald Trump: 'Contagiarme de coronavirus fue una bendición de Dios'

Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, volvió a la Casa Blanca y comunicó que el hecho de haber sido positivo por Covid-19 fue un suceso del que sacó provecho, y al cual denominó como una bendición.

"Creo que ha sido una bendición de Dios, haberlo contraído. Ha sido una bendición disfrazada", mencionó Trump. Además, el mandatario comentó que estos hechos le permitieron probar un nuevo medicamento que lo ayudó a superar el coronavirus, y el cual busca distribuir de manera gratuita por todo el país.

"Me dieron Regeneron y fue increíble, me sentí bien inmediatamente. Me hizo mejor, lo llamo una cura. Les voy a conseguir esa medicina, va a ser gratis y la vamos a llevar a los hospitales", reveló el mandatario norteamericano. También agregó que el tomar este nuevo medicamento fue decisión suya.

Además, el médico que supervisa la salud de Donald Trump, informó que después de las pruebas realizadas se encuentra estable y ya no presenta síntoma alguno, mientras que Regeneron ha visto aumentadas sus acciones de forma considerable.