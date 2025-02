Donald Trump expulsa a reporteros ‘incómodos’ del Pentágono; busca prensa ‘suavecita’

El gobierno de Donald Trump duplicó el pasado viernes el número de medios que desalojó de sus espacios de trabajo en el Pentágono para rotar a medios más afines.

Se pedirá a CNN, The Washington Post, The Hill y War Zone que dejar sus puestos, que serán ocupados por Newsmax, Washington Examiner, Daily Caller y Free Press, según un memorando de John Ullyot, asistente interino del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La decisión, que la Asociación de Prensa del Pentágono calificó de “irrazonable”, perpetúa un patrón de hostilidad hacia los periodistas por parte del gobierno, que esta semana dijo que estaba tratando de cancelar las suscripciones que las agencias del gobierno federal pagan a medios de comunicación.

Rechazan censura en los medios

“Al devolver el espacio de oficina que le ha prestado el secretario, garantizará que otros medios disfruten de la misma oportunidad de cubrir de cerca lo mejor de nuestra nación desde espacios de oficina dentro de los muros del Pentágono este año y cada año en adelante”, escribió Ullyot.

Es habitual que los medios ocupen espacios en lugares como la Casa Blanca y los capitolios estatales para tener un acceso más rápido a los funcionarios que necesitan para hacer su trabajo y publicar las noticias más rápido. El Pentágono no está impidiendo que los medios desalojados cubran la información, solo les está dificultando su labor.

Medios reclaman de la expulsión

CNN explicó en un comunicado que su “misión de informar sobre el Departamento de Defensa, el ejército de Estados Unidos y la administración Trump continuará independientemente de los cambios de oficina. No nos desviaremos de nuestro deber de hacer que los tres rindan cuentas de manera justa y completa".

Del mismo modo, The Washington Post dijo que seguirá cubriendo el Pentágono de forma independiente y justa, con independencia del espacio de oficina.

El Pentágono reveló su nueva política de rotación hace una semana, cuando anunció que NBC News, The New York Times, NPR y Politico tendrían que dejar sus oficinas. Esos espacios serán ocupados por One America News Network, New York Post, Breitbart News y Huffpost.

The Times, Washington Post, CNN y Politico son entidades a las que Trump ha criticado, mientras que las nuevas incorporaciones han sido más afines a él en su cobertura.

