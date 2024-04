Ed Piskor se quita la vida tras ser acusado de presunto abuso; el caricaturista deja carta de despedida

La muerte del reconocido caricaturistas estadounidense, Ed Piskor, sorprendió a propios y extraños al enterarse que se había quitado la vida tras una serie de acusaciones en su contra por presunto acoso sexual.

Cabe recordar, que la también dibujante Molly Dwyer publicó en sus redes una serie de mensajes del artista cuando ella tenía sólo 17 años en 2020. Además, salieron dos mujeres más a declarar que Ed les pidió favores sexuales.

Ed Piskor es cancelado en redes sociales

Tras los mensajes, la gente empezó a ‘cancelar’ a Ed Piskor por medio de las redes sociales, pues no daban crédito de su comportamiento presuntamente inapropiado.

Incluso perdió un contrato con una editorial y los insultos llegaron hasta su familia, hecho que lo hizo pensar en el suicidio.

Ed Piskor se despide antes de suicidarse

Al ver que su nombre estaba siendo manchado, Ed Piskor dejó una carta donde se despide de sus familiares y amigos antes de tomar le decisión de sucidarse. En todo momento, el dibujante negó las acusaciones de Molly, aunque sí reconoce que habló con ella durante la pandemia pues se sentía solo e Internet era su único contacto con más gente.

Ed relata que con Dwyer hizo una amistad pues ambos estaban interesados en la caricatura, pero nunca sus intenciones fueron “meterse en sus pantalones”.

“Organizaciones de noticias en mi puerta y molestando a mis padres ancianos. Es demasiado. Poner nuestras direcciones en la televisión y en Internet. ¿Cómo podría volver a mi pequeño pueblo donde todos me conocen? Algunas buenas personas se acercaron y trataron de ayudarme a superar todo este asunto, pero simplemente no soy lo suficientemente fuerte. La parte instintiva de mi cerebro sabe que ya no soy parte de la tribu. Estoy exiliado y desterrado”, escribió en un carta que dejó en su página de Facebook.

Ed Piskor dice adiós a sus padres

Piskor se despidió de sus familia por el 'desastre que hizo’: “No estaba tratando de ser un canalla. También lo siento por todos los que recibieron esta nota… después de que Molly publicara las capturas de pantalla, preparé mi último testamento. Mamá, papá, Bob, JP y Bri, lo siento. Mamá, papá mudaos a una bonita casa que no tenga muchas escaleras. Deja todo lo que no uses el resto de tu vida a mis hermanos. Papá me llamó esta mañana y quería que volviera a casa, pero ya era demasiado tarde. También fue genial escuchar tu voz hoy, mamá”.

