EDC 2025: Horarios, artistas, rutas y todo lo que debes saber sobre el evento de música electrónica

El Electric Daisy Carnival (EDC) 2025 se llevará a cabo del 21 al 23 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ofreciendo un evento lleno de luces, música y energía electrónica. Durante estos tres días, los asistentes disfrutarán de un impresionante lineup y experiencias únicas con algunos de los mejores DJs del mundo.

El festival de música electrónica se llevará a cabo del 21 al 23 de febrero. / IG: EDC |

Horarios del EDC 2025 en México

El festival se llevará a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en Ciudad Deportiva, Granjas México, Iztacalco, CDMX. Los horarios de apertura son:

- Viernes 21 de febrero: 4:00 PM - 2:00 AM

- Sábado 22 de febrero: 3:00 PM - 2:00 AM

- Domingo 23 de febrero: 3:00 PM - 2:00 AM

Se ofrecen tres tipos de boletos: General, Comfort Pass (acceso rápido y baños premium) y Citibanamex PLUS (plataforma VIP y accesos exclusivos).

Lineup EDC México 2025

El EDC México 2025 va a tener varios de artistas increíbles de música electrónica y se va a convertir en uno de los eventos más importantes de Latinoamérica en este estilo. Habrá de todo, desde EDM hasta House y Electro. ¡No te lo puedes perder!

Martin Garrix

Tiësto

Deadmau5

Dimitri Vegas

Peggy Gou

Solomun

Amelie Lens

Fisher

Honey Dijon

Gryffin

Entre los artistas que se presentarán en el EDC: Martin Garrix, Solomun. / EDC México |

Objetos Permitidos para el EDC México 2025

Se permite la entrada de artículos como bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento (máx. 30 cm x 30 cm), botellas vacías de Insomniac, mochilas de hidratación vacías (máx. 2 compartimentos principales y 1 adicional), teléfonos móviles, cargadores portátiles, cangureras, gafas de sol, sombreros y medicamentos recetados con su receta y envase original.

Objetos NO permitidos para el EDC México 2025

La lista de artículos prohibidos para el EDC México 2025 incluye sustancias ilegales y su parafernalia, armas, objetos punzocortantes, bebidas alcohólicas externas, drogas ilegales, cámaras profesionales, equipos de grabación, drones y mascotas, salvo los animales de servicio.



Se permite la entrada de artículos como bolsas pequeñas, mochilas de un solo compartimento. / EDC México |

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Salinas Pliego regala moto Italika a joven que tiene tatuaje con logo de la marca