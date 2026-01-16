Eduardo Ortegón Williamson busca garantizar calidad del agua

Con el firme objetivo de garantizar la calidad del agua que se suministra a la población, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey (AyD) llevó a cabo más de 300 mil análisis de agua en el 2025. La iniciativa no solo busca proteger la salud de los usuarios, sino también generar confianza en el hecho de que el agua puede ser consumida directamente del grifo. En esta labor, el Director General de AyD, Eduardo Ortegón Williamson, destacó la importancia de cumplir con los más estrictos estándares establecidos por la normativa mexicana.

Compromiso con la calidad y la transparencia

El Laboratorio de Calidad de Aguas de AyD es el corazón del monitoreo de la calidad del agua, reconocido internacionalmente por su alta eficiencia y precisión. "Desde el laboratorio aseguramos la calidad del agua mediante análisis practicados en diferentes puntos del sistema de distribución", afirmó Ortegón Williamson. Este proceso implica una rigurosa documentación y atención a cada fase, desde la planificación y la recolección de muestras hasta la revisión final de resultados.

Coordinado por Pablo Tamez Guerra, este laboratorio cuenta con tecnología de vanguardia y personal altamente capacitado que evalúa diversos parámetros físicos, químicos y microbiológicos que son esenciales para garantizar que el agua destinada al consumo humano cumpla con todas las normativas. Con una capacidad de análisis excepcional, la paraestatal reafirma su compromiso no solo con la calidad del agua potable, sino también con el tratamiento de aguas residuales y residuos generados en sus procesos.

Reconocimiento a nivel nacional

El esfuerzo y compromiso de AyD no han pasado desapercibidos. En noviembre pasado, la Fundación Río Arronte otorgó un reconocimiento a la paraestatal por proporcionar el agua potable de mayor pureza en el país. “Tan alta es la calidad del agua que suministramos en Nuevo León que este reconocimiento reafirma nuestro liderazgo y compromiso permanente con la calidad y la salud pública”, concluyó Eduardo Ortegón Williamson, un claro reflejo del deber de la organización con la comunidad.

Este enfoque proactivo hacia la calidad del agua no solo busca cumplir con las normativas; también establece un estándar a seguir para otras entidades en el país. Con más de 300 mil pruebas realizadas, AyD demuestra que la salud pública y la transparencia son fundamentales en su operación, manteniendo siempre el bienestar de la población en el centro de su misión.