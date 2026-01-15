Desde este 16 de enero queda prohibida la venta de vapeadores en México

La prohibición para comercializar vapeadores y cigarros electrónicos en México entrará oficialmente en vigor el 16 de enero de 2026, como parte de una nueva norma que endurece las medidas contra estos productos, considerados un riesgo para la salud pública, especialmente entre jóvenes y menores de edad.

La regulación establece que quedará prohibida la producción, distribución, comercialización y promoción de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos similares, así como de cartuchos, líquidos o soluciones que se utilicen para su funcionamiento, independientemente de si contienen nicotina.

La prohibición para comercializar vapeadores y cigarros electrónicos entra en vigor el 16 de enero en México./ Pixabay

Esta disposición forma parte del marco legal que busca frenar el consumo de estos productos, el cual ha crecido de forma acelerada en los últimos años, pese a que ya existían restricciones previas para su importación y venta en el país.

¿Qué implica la nueva prohibición de vapeadores?

Con la entrada en vigor de la norma, ningún establecimiento podrá vender legalmente vapeadores o cigarros electrónicos, ya sea en tiendas físicas, en línea o a través de redes sociales. La prohibición también alcanza a la publicidad, promoción o exhibición de estos dispositivos.

La nueva norma prohíbe la venta, distribución y promoción de dispositivos de vapeo./ Pixabay

Las autoridades han señalado que el objetivo principal es proteger la salud, al considerar que estos productos contienen sustancias potencialmente dañinas y generan adicción, además de representar una puerta de entrada al consumo de tabaco tradicional.

Sanciones y alcance de la medida

Quienes incumplan la prohibición podrán enfrentar sanciones administrativas, que incluyen multas y el aseguramiento de mercancía. En algunos casos, las faltas podrían derivar en responsabilidades penales, dependiendo de la gravedad y reincidencia.

La medida busca reducir el consumo de vapeadores entre jóvenes y menores de edad./ Pixabay

La norma no distingue entre productos con o sin nicotina, por lo que todos los dispositivos de vapeo quedan incluidos, así como sus accesorios y consumibles. Esto marca una diferencia frente a regulaciones anteriores, que dejaban vacíos legales aprovechados por vendedores.

A pesar de la prohibición, las autoridades han reconocido que el reto principal será la vigilancia y aplicación efectiva de la norma, ya que el mercado informal y la venta en línea han sido vías comunes para la distribución de estos productos.

La entrada en vigor de esta medida representa un nuevo capítulo en la política de control del tabaco y dispositivos electrónicos en México, y abre el debate sobre sus efectos en la salud pública, el comercio informal y el consumo entre jóvenes.