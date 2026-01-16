¡Por fin! Anthony Martial anota su primer gol con Rayados en Liga MX

Anthony Martial finalmente logró estrenarse como goleador en la Liga MX. El delantero francés marcó ante Mazatlán para poner el 0-3, un tanto que significó el fin de una larga espera desde su llegada al futbol mexicano.

El gol cayó en una jugada cargada de dramatismo. Martial fue el encargado de cobrar un penalti, pero el arquero de Mazatlán logró detener su disparo. Sin embargo, el rebote quedó a merced del atacante francés, quien no perdonó y mandó el balón al fondo de la red para ampliar la ventaja regiomontana.

Martial | IMAGO7

¿Cómo fue el festejo de Martial?

La anotación representó el tercer gol del encuentro y terminó por sentenciar el partido a favor de Rayados, que dominó ampliamente el trámite del juego. Más allá del marcador, el momento tuvo un significado especial para Martial, quien celebró con evidente alivio.

El exjugador del Manchester United había tenido dificultades para encontrar el gol desde su arribo a la Liga MX. Antes de este partido, acumulaba 14 encuentros sin anotar, lo que había generado expectativa y presión alrededor de su rendimiento.

En términos de minutos, el tanto llegó después de 476 minutos disputados en el campeonato.

Martial | IMAGO7

Las claves después del gol

El gol podría marcar un punto de inflexión en su etapa con Rayados. La confianza que otorga romper la sequía puede ser clave para que el francés eleve su nivel y se consolide como una pieza importante en el esquema ofensivo del equipo.

📹 | El francés, Anthony Martial, marcó el tercero de la noche para los regios, además de que se estrenó como goleador en nuestra mágica #LigaBBVAMX. 🤩🙌🏻@MazatlanFC 0-3 @Rayados | ⚓️🆚 Ⓜ️#LaLigaDeLaAfición | #ConMéxicoC26 | #J3 pic.twitter.com/Q5tudAOVxP — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) January 17, 2026

Para Monterrey, la aparición de Martial en el marcador es una noticia positiva de cara a la recta decisiva del torneo. Contar con un delantero de su experiencia y jerarquía en buen momento puede ser determinante en la lucha por los primeros puestos.

Así, Anthony Martial escribió su primer capítulo goleador en la Liga MX, dejando atrás la espera y enviando un mensaje claro: su adaptación al futbol mexicano sigue en marcha y su aporte ofensivo empieza a hacerse presente.

Martial | IMAGO7