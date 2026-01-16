Tijuana vs Atlético San Luis: ¿Cuándo y dónde ver el juego de la Jornada 3 del Clausura 2026?

Antes de que los convocados a Selección Mexicana acudan al llamado de Javier Aguirre, Xolos y Atlético San Luis tendrán que medirse en la tercera jornada del Clausura 2026 en casa de la 'Jauría'. En cuanto a seleccionados, Tijuana cuenta con uno de los más importantes: Gilberto Mora.

Los potosinos vienen de una victoria contundente ante América, por lo que el ánimo está a tope para los dirigidos todavía por el español, Guillermo Abascal.

Xolos llega después de ganar | MexSport

¿Cómo llegan ambos equipos a la tercera fecha?

Xolos no pudo vencer a América en el primer partido en su estadio, por lo que terminaron empatando sin goles en lo que fue el debut dentro del Clausura 2026; sin embargo, en su segundo partido visitaron a Querétaro y le ganaron con un marcador de 1-2, sumando sus primeras unidades en la competencia.

Ahora, de la mano de Sebastián Abreu, los fronterizos buscarán una victoria más que los tenga más cerca de los primeros lugares en la tabla de posiciones, pero tendrán que recibir a un equipo potosino que viene con un resultado similar y las mismas ganas de cerrar de buena manera esta tercera fecha.

Triunfo en el Estadio La Corregidora | MexSport

Por parte de Atlético San Luis, su victoria 0-2 ante América en el Estadio Ciudad de los Deportes logró confirmar la crisis que viven las Águilas; además, Joao Pedro, uno de los tres campeones de goleo en el Apertura 2025, ya tiene dos goles en este torneo, por lo que también llega enrachado al segundo partido como visitantes de los potosinos.

Hablando de ser visitante, es así como los dirigidos por Guillermo Abascal han sumado sus únicos tres puntos del torneo, pues en su primer partido, como locales, Tigres logró vencerlos por un marcador final de 1-2.

Gran triunfo potosino en la Ciudad de México | MexSport

¿Dónde ver el duelo de la J3?