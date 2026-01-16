Premier League: ¿Cuándo y dónde ver Liverpool vs Burnley?

Anfield será el escenario para el encuentro entre el Liverpool y el Burnley, correspondiente a la Jornada 22 de la Premier League. El compromiso llega marcado por la necesidad de ambos equipos, aunque por motivos muy distintos, en un momento delicado. La urgencia por sumar unidades define este enfrentamiento que promete ser de alta intensidad.

Festejo | AP

Liverpool, en urgencia de puntos

El Liverpool atraviesa una racha preocupante que mantiene alarmada a la afición. El conjunto red no conoce la victoria desde su último triunfo ante el Wolverhampton. Varios partidos sin ganar acumulan ya una presión negativa que frena sus aspiraciones reales en la tabla.

La presión empieza a sentirse en Anfield y el equipo necesita sumar de tres puntos. Recuperar la confianza resulta vital para no descolgarse definitivamente de sus objetivos ligueros primordiales esta temporada. Los jugadores deben mostrar una cara distinta para calmar las críticas que surgen tras los recientes tropiezos.

El nombre de Xabi Alonso, ya desvinculado del Real Madrid, suena como uno de los posibles remplazos de Slot. El estratega español aparece en la órbita del club ante la falta de resultados positivos del técnico actual. Esta situación genera un entorno de incertidumbre sobre el futuro mediático del banquillo en Liverpool.

En partido | AP

El Burnley llega inmerso en la lucha por la permanencia dentro del futbol de Inglaterra. Tras empatar ante el Manchester United en la última jornada, el equipo sabe que cada punto es vital. Evitar el descenso representa el único objetivo.

Aunque parte como claro outsider, cualquier resultado positivo en Anfield supondría un impulso enorme en su pelea. El conjunto visitante intentará aprovechar el nerviosismo de los locales para dar la sorpresa en el marcador. Seguir en la Premier League motiva al Burnley a buscar una hazaña histórica este fin de semana.

La directiva del Liverpool analiza con lupa el rendimiento del equipo en esta segunda vuelta del torneo. Las declaraciones del entorno sugieren que los cambios podrían ser drásticos si no existe una mejoría inmediata.

¿Dónde ver Liverpool vs Burnley?