¡Otra vez! Spotify sube precios para 2026: Aquí todos los detalles

Spotify confirmó un nuevo aumento en el precio de sus planes Premium, que entrará en vigor en varios mercados a partir de febrero de 2026, generando dudas entre los usuarios mexicanos sobre si el ajuste también se aplicará en México.

La plataforma de streaming confirmó ajustes en sus suscripciones, aunque México aún no está incluido oficialmente. / iStock

¿Qué aumento anunció Spotify y dónde aplica?

La compañía de streaming informó a través de comunicaciones oficiales que a partir del próximo mes ajustará las tarifas de sus planes Premium para usuarios en Estados Unidos, Estonia y Letonia, según su sitio web y notificaciones que serán enviadas por correo electrónico a sus suscriptores en esas regiones.

Por ejemplo, en Estados Unidos los nuevos precios mensuales quedarán así:

Plan Individual: de $11.99 a $12.99 USD

Plan Duo: de $16.99 a $18.99 USD

Plan Familiar: de $19.99 a $21.99 USD

Plan Estudiante: de $5.99 a $6.99 USD

Estos ajustes representan otro incremento en los precios globales, marcado por la intención de Spotify de sostener su crecimiento, invertir en nuevos servicios y expandir funciones dentro de la plataforma.

Usuarios de Spotify se mantienen atentos ante posibles cambios de precio en México durante 2026. / iStock

¿Aplica este aumento en México?

Hasta este momento Spotify no ha anunciado un aumento específico para México en 2026. En el país no se ha publicado ninguna notificación oficial por parte de la empresa ni aparece reflejado un cambio de tarifas en el sitio local de la plataforma.

Sin embargo, los usuarios mexicanos ya han visto ajustes de precios anteriores, especialmente a partir de 2025, cuando Spotify actualizó las tarifas de sus planes Premium en México en función de cambios fiscales y del mercado local.

Spotify Premium ha registrado varios incrementos de precio a nivel global en los últimos años. / iStock

Eso significa que hoy por hoy no hay confirmación de un nuevo aumento adicional en 2026 para México, pero la tendencia global de ajustes de precios ha sido recurrente en los últimos años y podría influir en cambios futuros.

¿Por qué Spotify sube los precios?

Spotify ha señalado que las actualizaciones periódicas de precios le permiten:

Invertir en mejoras de la plataforma

Ampliar contenido, como podcasts y videos integrados

Ofrecer nuevas funciones que enriquecen la experiencia del usuario

Mantener acuerdos y pagos a artistas y productores

La compañía suele notificar a los usuarios por correo electrónico con anticipación antes de que los cambios se vean reflejados en los ciclos de facturación.