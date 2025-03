EE.UU. ampliará el muro fronterizo con México, según Kristi Noem

La Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Kristi Noem, ha anunciado la expansión del muro fronterizo con México a través de la construcción de 7 millas adicionales (aproximadamente 11 kilómetros) en el estado de Arizona.

La medida forma parte de las políticas de seguridad de Donald Trump, que buscan reforzar la frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico.

En un video compartido en sus redes sociales, Noem declaró: "Aquí pueden ver el muro fronterizo. A partir de hoy comenzaremos 7 nuevas millas de construcción. Vamos a continuar para hacer a Estados Unidos seguro de nuevo".

La medida mencionada es parte de las políticas de seguridad de Donald Trump, quien destacó la necesidad de fortalecer la frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico. Durante su primer mandato, promovió la construcción y renovación del muro fronterizo, aunque gran parte de estas obras consistieron en reemplazar estructuras ya existentes.

Announcing today - we’re building 7 more miles of wall.



Make America Safe Again! pic.twitter.com/JyVgxrzSZY

— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) March 16, 2025