EE.UU. deporta a más de 250 presuntos miembros del Tren de Aragua y MS-13 a El Salvador

El 16 de marzo de 2025, El Salvador recibió a 238 presuntos miembros del Tren de Aragua y 23 de la Mara Salvatrucha (MS-13), quienes fueron deportados desde Estados Unidos. El presidente Nayib Bukele informó que todos ellos fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), una prisión de máxima seguridad con capacidad para 40,000 internos.

La deportación masiva fue llevada a cabo por el presidente Donald Trump en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, la cual faculta la expulsión de individuos considerados una amenaza para la seguridad nacional. A pesar de un intento de un juez federal por interrumpir dicha acción, los deportados ya habían sido enviados a El Salvador.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, destacó la importancia del acuerdo con El Salvador y agradeció al presidente Bukele por aceptar a los reos. Rubio señaló que este convenio beneficia a los contribuyentes estadounidenses, ya que es más económico mantener a los criminales en cárceles salvadoreñas que en prisiones de EE.UU.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).



The United States will pay a very low fee for them,… pic.twitter.com/tfsi8cgpD6

— Nayib Bukele (@nayibbukele) March 16, 2025