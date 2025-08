El Chapo Guzmán denuncia que prisión en EE. UU. le impide comunicarse con su abogado

El exlíder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, denunció que la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, le impide establecer comunicación con su abogado Israel José Encinosa, pese a que ya existe una autorización judicial para ello.

En una carta manuscrita dirigida al juez federal Brian Cogan, fechada el 15 de julio de 2025 y divulgada el 5 de agosto, Guzmán señaló que las autoridades penitenciarias no han permitido que su defensor lo visite, le llame por teléfono ni le envíe correspondencia.

“Hace tres semanas que usted autorizó al gobierno permitir al abogado Encinosa que me visite, me hable por teléfono y me escriba, pero hasta hoy no lo han autorizado”, expuso Guzmán en el documento.

El capo también aseguró que no ha recibido dos cartas que su abogado le envió, lo que considera una barrera que limita su derecho a una defensa efectiva.

“Le doy las gracias por ordenar que le autoricen al abogado… y de nuevo lo molesto para que ordene al gobierno que le autoricen al abogado que me visite y me hable por teléfono, ya que para mí es vital el abogado”, añadió.

Con esta nueva solicitud, Guzmán pide al juez Cogan que ordene de manera inmediata a las autoridades penitenciarias garantizar su comunicación con la defensa legal.

