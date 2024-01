El guitarrista Eric Clapton viene a territorio mexicano después de 22 años

Hace ya 22 años que el guitarrista Eric Clapton vino a México, fue el 23 de octubre de 2001, por lo que han pasado 22 años de su última visita a nuestro país y se presentó en el Foro Sol, con su gira llamada “Reptile Tour 2001”, e interpreto temas como Tears in Heaven y Layla, tema que fue uno de los más aplaudidos por sus fans, también incluyo, My Fathers's Eyes, She’s Gone, Change The Wind y Hoochie Man entre otros temas.

El famoso guitarrista Eric Clapton de 78 años, regresa de nueva cuenta a México para dar un gran concierto en el icónico foro sol de la ciudad de México, siendo uno de los más esperados por el público mexicano, Eric Clapton, una de las leyendas vivas de la música, anuncio su tan esperado regreso a México por redes sociales.

Será el próximo 3 de octubre de 2024, donde la leyenda de la música británica se presentará de nuevo en el Foro Sol de la CDMX, en donde escucharemos sus temas clásicos de su gran trayectoria, clásicos como “Cream, Derek and the Dominos”, entre muchos otros.

La preventa de sus boletos y la venta general se realizará a partir del 29 de enero y el 1 de febrero en la plataforma de Ticketmaster

¡Wow! Eric Clapton dará un concierto el próximo 3 de octubre en el Foro Sol y no podríamos estar más emocionados por ver a este legendario guitarrista pic.twitter.com/BV0IUpBOrd — SopitasFM (@sopitasfm) January 24, 2024

Los días son 29 de enero 2024 - Venta Beyond/Prestige con códigos a partir de 9:00 am y 3 meses sin intereses, 30 de enero 2024 - Pre-Preventa Priority con códigos a partir de 9:00 am y 3 meses sin intereses, 31 de enero 2024 - Preventa Citibanamex partir de 2:00 pm y 3 meses sin intereses, 1 de febrero 2024 - Venta General iniciando a las 2:00 pm y venta de boletos en taquillas

Sin embargo, los precios de los boletos para Eric Clapton en México no se han revelado hasta el momento de manera oficial por parte de la plataforma de Ticketmaster. Por otro lado, se prevén que los boletos de Eric Clapton en México podrían venir en versiones VIP y paquetes, con diferentes distribuciones.

