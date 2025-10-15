¡El Metrobús se desvela! Línea 2 amplía su horario… pero ¿subirá el precio?

La ruta de Tacubaya a Tepalcates no dormirán los viernes y sábados gracias al nuevo horario extendido del Metrobús. A partir del 17 de octubre, la Línea 2 ofrecerá servicio hasta la 1 de la madrugada, para alivio de los noctámbulos de la CDMX.

Y no, la tarifa no sube. El anuncio fue realizado por el propio organismo del Metrobús, quien detalló que este cambio aplica solo los viernes y sábados. De domingo a jueves, el cierre seguirá como siempre: a las 00:00 horas.

El servicio de fin de semana será hasta las 1 de la madrugada / Redes Sociales

Cambio de horario del Metrobús Línea 2

“A partir del viernes 17 de octubre se ofrecerá servicio hasta la 01:00 horas (…) a partir de las 00:00 horas las unidades tendrán un intervalo de paso de 10 minutos y las últimas salidas de Tacubaya y Tepalcates serán a las 01:00 horas”, informó el Metrobús.

La buena noticia es que el precio sigue en seis pesitos, así que no tienes que romper el cochinito para volver de la fiesta, del trabajo o de paseo. Además, puedes seguir pagando como se te acomode: Tarjeta de Movilidad Integrada, tarjeta bancaria (crédito o débito), teléfonos y relojes inteligentes con tecnología NFC.

El precio nocturno no aumentará y seguirá costando 6 pesos / Redes Sociales

Línea que atraviesa la ciudad

La Línea 2 del Metrobús conecta puntos clave de la capital: desde Tacubaya (en el poniente), hasta Tepalcates (en el oriente). Si te agarra la noche por cualquiera de estos rumbos, ya sabes que tienes transporte seguro... y barato.

Metrobús también pidió a los usuarios anticipar sus trayectos y consultar los horarios específicos de las últimas salidas en su portal oficial: https://www.metrobus.cdmx.gob.mx/dependencia/acerca-de/rutas.

El horario de madrugada solamente serán los viernes y sábados / Redes Sociales