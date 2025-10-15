Se hunde la Catedral Metropolitana de CDMX, según expertos de la UNAM

El emblemático templo en el corazón de CDMX presenta un hundimiento de hasta 40 cm

Las autoridades del recinto detectaron anomalías visibles en el piso.
Jorge Reyes Padrón
15 de Octubre de 2025

La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, considerada el corazón religioso y arquitectónico del país, presenta un nuevo hundimiento en su atrio, según confirmaron especialistas de la UNAM, el INAH y la Secretaría de Cultura.

Todo comenzó tras las fuertes lluvias de agosto de 2025, cuando las autoridades del recinto detectaron anomalías visibles en el piso frente al Templo Mayor, justo en la esquina de las calles Guatemala y Seminario. Ante ello, se solicitaron estudios urgentes a expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México.

“El firme ya no estaba sustentado por el sustrato”, reveló el informe al que tuvo acceso Grupo Imagen, y que señala un hundimiento de entre 30 y 40 centímetros, así como daños en el material de base, específicamente en el tepetate.

¿Qué pasó exactamente?

Los estudios identificaron que el adocreto (adoquines) que recubría la zona afectada será retirado en los próximos días, para rellenar el área y nivelar el terreno. Luego vendrán los acabados finales.

La Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, junto con el Programa de Arqueología Urbana del INAH, serán los encargados de coordinar las obras de reparación y conservación.

Además, se confirmó que el túnel del Metro no está relacionado con esta afectación, pues pasa a varios metros de distancia.

¿Y por qué no se atendió antes?

Aunque se sabía desde hace años que el atrio estaba dañado —por el paso de una pipa con 12 mil litros de agua que causó deformaciones en un área de 10 metros cuadrados—, la atención se postergó por la emergencia de los sismos de 2017.

Desde 2020, las intervenciones se concentraron en otras zonas de la Catedral, por lo que el hundimiento pasó a segundo plano… hasta ahora.

Fue hasta 2025, con recursos propios de la Catedral, que se retomaron los trabajos para atender el daño estructural y evitar un colapso mayor. “Se desconocía su magnitud”, revelaron los expertos.

¿Se va a caer?

Por ahora, no hay indicios de que el daño afecte la estructura principal de la Catedral. Sin embargo, el hundimiento fue mayor al visible, por lo que las acciones de restauración deben ser inmediatas para evitar riesgos mayores.

Se espera que en los próximos días las autoridades hagan una declaratoria oficial con las medidas concretas de restauración.

