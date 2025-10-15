VIDEO: Yulay reta al lodo y a los militares para entregar víveres en Poza Rica

Ni las lluvias, ni el lodo, ni los militares impidieron que el youtuber Yulay cumpliera su promesa: llevar ayuda directamente a los damnificados por las inundaciones en Poza Rica, Veracruz.

Julio César Fuentes —nombre real del creador de contenido— llegó con víveres, agua, medicamentos y un mensaje contundente: “¡Ayudemos a la bandita de Poza Rica!”. En sus redes sociales, mostró cómo recorrió las zonas afectadas casa por casa, entregando lo recaudado con su equipo, incluso después de haberse sometido a una operación de hernia semanas atrás.

La gente le agradeció a Yulay la ayuda que llevó / FB: @YoSoyYulay

Lo bloquearon, pero no lo detuvieron

En un principio, autoridades le negaron el paso: “No me dejaron entrar las autoridades, voy a dar toda la vuelta para poder llegar”, denunció en video. Le pedían dejar su ayuda en una bodega, pero él insistió en entregarla personalmente. El clip indignó a miles, quienes criticaron la burocracia frente al sufrimiento de los veracruzanos.

A pesar del obstáculo, Yulay encontró otra ruta y sí logró entrar a las zonas más golpeadas por las lluvias. “Pequeñas acciones, grandes corazones”, escribió al compartir el momento en que distribuyó los víveres entre calles llenas de lodo.

El creador de contenido fue respaldado por la gente y su equipo de trabajo / FB: @YoSoyYulay

Redes lo ovacionan, Sheinbaum responde

Usuarios en TikTok, Instagram y X no tardaron en reaccionar: “Gracias por ayudar cuando muchos solo miran”, “Un ejemplo de acción y humanidad”, “Qué orgullo ver a alguien que usa su plataforma para el bien”.

La controversia llegó a tal nivel que en conferencia de prensa, la presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre la supuesta restricción impuesta a Yulay.

Las autoridades quisieron retenerle los víveres pero no lo consiguieron / FB: @YoSoyYulay

Respondió: “Si esta persona en algún lugar tuvo esta situación, que se comunique con nosotros y se verá cuál fue la razón, pero no tenemos nosotros, por parte de la Defensa, ninguna información de que se haya prohibido la llegada de la ayuda”.