¿El papa Francisco ya firmó su carta de renuncia? Esto sabemos

El papa Francisco ya va para un semana internado en el hospital Gemelli de Roma debido a una bronquitis que luego se transformó en una neumonía bilateral, lo cual está preocupando al Vaticano.

La Santa Sede debería estar alistando todo en caso de que el líder religioso no logre recuperarse, pues así él lo ordenó en su carta de renuncia entregada hace años al cardenal Tarcisio Bertone.

El papa Francisco está internado en el hospital Gemelli en Roma / Redes Sociales|

El papa Francisco dejó su carta de renuncia

Y no es que actualmente haya presentado su carta de renuncia por la enfermedad que está pasando, pues desde antes de asumir el cargo, el pontífice ya la había entregado.

En ella se redactaba que en caso de que sufriera alguna discapacidad por razones médicas deberían aceptar que se fuera no a su natal Argentina sino que se quedará en el Vaticano.

Al Vaticano le preocupa el estado de salud del papa Francisco / Redes Sociales|

“Es cierto que escribí mi renuncia dos meses después de la elección y entregué esta carta al cardenal Bertone. No sé dónde está esta carta. Lo hice por si tuviera algún problema de salud que me impidiera ejercer mi ministerio y no estuviera del todo consciente como para renunciar”, declaró en 2013.

Incluso esa parte de la carta también viene plasmada en su libro ‘Esperanza’: "Creo que el ministerio petrino es ad vitam y, por tanto, no veo condiciones para una dimisión. Las cosas cambiarían si se produjera un impedimento físico grave y, en ese caso, ya firmé al inicio del pontificado la carta con la renuncia que está depositada en la Secretaría de Estado”.

El papa escribió su carta de renuncia desde que asumió el cargo / Redes Sociales|

