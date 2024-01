El Presidente López Obrador es el ‘streamer’ más visto en México

El Presidente Andrés Manuel López Obrador no sólo puede presumir de popularidad a nivel político, ahora también es catalogado como el ‘streamer’ más visto en todo México.

De acuerdo a los rankings que hace Streams Charts, la cual es una página de internet que recopila data sobre los creadores de contenido en distintas plataformas, AMLO es el personaje que más es visto en la web, gracias a sus conferencias mañaneras que ofrece a diario y que son transmitidas por plataformas como YouTube.

Según este listado, durante el año 2023 que recién terminó, el mandatario mexicano tuvo 724 horas con 40 minutos de transmisión, tiempo en el que fue visto por un promedio de más de 49 millones de personas.

Detrás de él, incluso con más horas al aire por alguna red social, están streamers que sí se dedican a monetizar sus ‘en vivo’, pero que están lejos de tener la popularidad del presidente mexicano.

El Mariana es el segundo stremaer más visto de México con casi 29 millones de espectadores en 2023, mientras que la Rivers completa el podio con más de 22 millones de personas viendo sus ‘lives’ en el último año.

AMLO TAMBIÉN DOMINA LATINOAMÉRICA

Recordar que este no es el primer ranking que encabeza López Obrador por las transmisiones de sus conferencias mañaneras, ya que hace unos días también se reveló que es el personaje más visto de toda Latinoamérica.

De hecho, el Presidente de México estuvo cerca de ser nominado a los Premios Esland 2024 que destaca a los mejores generadores de contenido en la web, sin embargo, una encuesta hecha en redes sociales para decidir si era contemplado, no lo favoreció (51.4% votó por el ‘No’), aunado a que no es un personaje cuyo objetivo sea monetizar sus videos, por lo que no se le puede considerar streamer.