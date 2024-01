Andrés Manuel López Obrador llama a diputada: “señor vestido de mujer”

Andrés Manuel López Obrador, Presidente de México, causó controversia por la manera en que se refirió a la diputada Salma Luévano, pues la llamó “señor vestido de mujer”. Y es que en redes sociales se difundió un video en el que el Primer Mandatario saludó de beso a la legisladora de Morena y activista de la comunidad LGBTQ+, y ante ello AMLO respondió a las críticas que se generaron .

“López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan, y el hombre tiene sentimientos.

"Ayer besé a muchos, cómo no. Es parte de mi manera de ser, son mis sentimientos ¿Por qué no voy a abrazar, por qué no voy a besar, qué tiene que ver la preferencia sexual? Es un beso en la mejilla y el señor López-Dóriga, machín”

"Un señor vestido de mujer" Jajajajaja hijo de su putísima madre pic.twitter.com/nVTUIJdsXe — MALVADO DR. TOCINO (@tocinounder) January 8, 2024

Incluso, luego de calificar a la diputada transgénero, López Obrador explicó que él saluda a las personas como lo saludan a él.

“Salió de una dama, de una compañera que me besó la mano y no me da tiempo de devolverle el beso, pero hay hombres que me besan la mano o me dan un beso y yo les doy también un beso, ayer besé a muchos”, dijo el presidente de México durante su conferencia en la mañana de este lunes 8 de enero 2024.

