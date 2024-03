El regreso de Saitama: Temporada 3 con nuevo tráiler

La publicación de la temporada 2 del anime, Saitama es el héroe más poderoso del mundo, debido a esto la totalidad de sus oponentes son derrotados de un solo golpe, se hizo en el año 2019, por lo que, sus fans se preguntaban una y otra vez cuando veríamos la continuación de la historia de Saitama. En el año 2022 se lanzó un póster promocional que confirmaba que tendríamos de vuelta a nuestro héroe calvo invencible de mirada inexpresiva.

La historia se centra en el super héroe Saitama, un hombre calvo y extremadamente fuerte que se muestra abrumado por la ausencia de un verdadero desafío, y que continuamente busca a un oponente digno de su poder.

Tras casi dos años de su anuncio de la tercera temporada una de las series más populares de los últimos años, los conocedores apuntan que el estreno de One Punch Man: Temporada 3 podría estrenarse a finales de este año 2024 o 2022 con 12 capítulos.

One Punch Man Season 3 New Trailer pic.twitter.com/kTPQywYC3n — Manga Alerts & Restocks #uw7s(@MangaAlerts) February 29, 2024

Mientras la producción de una tercera temporada de One Punch-Man no ha confirmada nada hasta el momento, se especula que tendrá la misma cantidad de capítulos que han recibido la primera y la segunda temporada del anime basado en el web cómic de One con 12 capítulos. La primera temporada de la serie al anime fue producida por el estudio japonés Madhouse y fue emitida entre octubre y diciembre del 2015, con 12 episodios donde Saitama junto con Genos debían enfrentarse a los monstruos que amenazan a la sociedad.

La segunda temporada fue vista a partir de 9 de abril del 2019 y su producción fue J.C. Staff, la cual termino el 2 de julio del mismo año, y al igual que la temporada anterior tenía un total de 12 episodios, los cuales fueron centrados principalmente en las aventuras de Saitama y en el nacimiento de un monstruo que podría enfrentarlo: Garou.

