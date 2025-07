Elmo sufre hackeo en X: publican mensajes sobre Trump y archivos de Epstein

La cuenta oficial del popular personaje infantil Elmo, de Plaza Sésamo, fue blanco de un ataque cibernético este fin de semana. Los hackers utilizaron el perfil para publicar mensajes contra Donald Trump y sobre los polémicos archivos de Jeffrey Epstein, generando sorpresa entre los seguidores y un debate inmediato sobre la seguridad digital en plataformas sociales.

La cuenta oficial del popular personaje infantil Elmo, de Plaza Sésamo, fue blanco de un ataque cibernético. / RS |

Usuarios de X (antes Twitter) notaron que el perfil de Elmo comenzó a difundir publicaciones totalmente ajenas a su contenido habitual. Entre ellas destacaban mensajes de tinte político como:

“Trump escondió documentos sobre Epstein para evitar escándalos.”

Las publicaciones hacían referencia a teorías conspirativas, acusaciones sin fundamento y afirmaciones relacionadas con el fallecido financiero Jeffrey Epstein, en un contexto totalmente fuera de lugar para una cuenta infantil.

The Elmo account on Twitter/X appears to have been hacked pic.twitter.com/m2QvuSkNub

— MeidasTouch (@MeidasTouch) July 13, 2025