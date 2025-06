¿Elon Musk será deportado por Estados Unidos? Aseguran que es inmigrante ilegal

Tras el rompimiento público entre Donald Trump y Elon Musk, el estratega político y ex asesor de la Casa Blanca, Stephen K. Bannon, sugirió que se investigue al dueño de Tesla y X, al señalar que es un inmigrante que está de manera ilegal en Estados Unidos.

Stephen K. Bannon ha sido un crítico de Musk desde hace tiempo/X |

Según reporta The New York Times, el ex asesor en jefe del Gobierno de Estados Unidos comentó que ha recomendado a Trump cortar toda relación con Musk e incluso investigar cuál es la situación migratoria del empresario originario de Sudáfrica.

“Deberían iniciar una investigación formal sobre su estatus migratorio porque estoy firmemente convencido de que es un inmigrante ilegal y debería ser deportado del país de inmediato”, comentó Bannon en entrevista con el diario.

¿Por qué se pelearon Donald Trump y Elon Musk?

Este jueves 5 de junio, Donald Trump y Elon Musk intercambiaron una serie de mensajes en redes sociales, luego de que el empresario criticara un proyecto de ley del gobierno de Estados Unidos y asegurara que fue gracias a él que el actual presidente ganó las pasadas elecciones.

Elon Musk aseguró que Trump está vinculado con Jeffrey Epstein/X |

Sin embargo, la acusación más grave fue cuando Musk aseguró que Trump forma parte de los archivos secretos de Jeffrey Epstein, el empresario que antes de morir había sido encarcelado por liderar una red de prostitución de menores en la que estaban involucradas figuras públicas de diferentes ámbitos, incluyendo la política, el deporte y el espectáculo.

“@realDonaldTrump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un buen día, DJT!”, tuiteó Elon Musk.

¿Elon Musk es inmigrante ilegal?

Elon Musk nació en Pretoria, Sudáfrica, el 28 de junio de 1971. Obtuvo la ciudadanía canadiense en 1988 gracias a su madre, Maye Musk. En 1989 se mudó a Canadá y más tarde estudió en la Universidad de Queen's y en la Universidad de Pensilvania, donde se graduó en Física y Economía en 1997.

Trump podría expulsar de Estados Unidos a Musk si se confirma que es inmigrante ilegal/AP |

Ingresó a Estados Unidos con visas J-1 o F-1 para estudiar, aunque hay dudas sobre cuál utilizó. En 1995 fue aceptado en Stanford para posgrado, pero decidió no asistir y en su lugar fundó Zip2 junto a su hermano. Un correo de 2005 indica que solicitó la residencia legal en EE.UU. al no tener derecho a permanecer en el país.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Elon Musk acusa a Trump de estar vinculado con Jeffrey Epstein