Elon Musk acusa a Trump de estar vinculado con Jeffrey Epstein

La relación entre Donald Trump y Elon Musk está rota, así lo dejaron ver una serie de publicaciones en redes sociales en las que se acusaron mutuamente, pese a que hasta hace apenas unos días el empresario y dueño de Tesla y X era el titular del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) de Estados Unidos. Ahora, Musk acusó a Trump de ser parte de la red de abuso contra menores que encabezaba Jeffrey Epstein.

Musk era hasta hace unos días asesor de Donald Trump/AP |

Todo comenzó cuando el presidente de Estados Unidos mandó una iniciativa al Congreso para que le aprueben recortes fiscales y más inversión en defensa y control migratorio, hecho que Musk calificó como una "abominación repugnante" que debería generar "vergüenza" a quienes votaron para que Trump se convirtiera en presidente por segunda vez.

Ante estas críticas, Donald Trump utilizó su plataforma Truth Social para lanzar unos mensajes contra su ex asesor en la Casa Blanca, asegurando que estaba molesto porque recortaría los subsidios a los autos eléctricos, industria en la que Elon Musk es líder con su empresa Tesla.

“Le quité su mandato de vehículos eléctricos que obligaba a todos a comprar autos eléctricos que nadie más quería (¡y él sabía desde hace meses que lo iba a hacer!), y simplemente se volvió LOCO”, publicó el presidente.

Musk no tardó en contestar y, además de criticar el proyecto de ley de Trump, el cual aseguró que no les mostraron, también mencionó que, de no haber sido por él, el actual presidente de Estados Unidos no habría llegado a la Casa Blanca otra vez.

Musk acusó a Trump de ser parte del caso Jeffrey Epstein/X |

“Sin mí, Trump habría perdido las elecciones, los demócratas controlarían la Cámara de Representantes y los republicanos tendrían 51-49 en el Senado. Vaya ingratitud”, publicó el empresario dueño de X.

Sin embargo, eso no sería lo peor de la pelea entre estos dos magnates, ya que en un último mensaje, Elon Musk aseguró que Donald Trump está en la lista de archivos resguardados por las autoridades estadounidenses de Jeffrey Epstein, el empresario que fue encarcelado por prostitución de menores de edad.

“@realDonaldTrump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. ¡Que tengas un buen día, DJT!”, tuiteó Elon Musk.

¿De qué trata el caso Jeffrey Epstein?

Jeffrey Epstein fue un financiero y empresario estadounidense acusado de liderar una extensa red de tráfico sexual de menores durante varios años. Reclutaba principalmente a adolescentes, muchas de ellas vulnerables, a quienes explotaba sexualmente en sus propiedades de Estados Unidos y el extranjero. También se le vinculó con figuras poderosas del ámbito político, empresarial y de la realeza, lo que generó especulaciones sobre la magnitud de su red de contactos.

En 2008, Epstein logró un controvertido acuerdo judicial en Florida, que le permitió evitar cargos federales graves a cambio de declararse culpable de delitos menores, cumpliendo solo 13 meses de cárcel con privilegios especiales. Años después, nuevas víctimas y pruebas impulsaron su arresto en julio de 2019 por cargos federales de tráfico sexual de menores.

Jeffrey Epstein fue condenado por tener una red de prostitución de menores/X|

El 10 de agosto de 2019, Epstein fue encontrado muerto en su celda en una prisión federal de Nueva York, en un aparente suicidio. Las circunstancias de su muerte generaron numerosas teorías de conspiración, dada la relevancia de las personalidades involucradas y los fallos de seguridad en el centro penitenciario.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: Spotify Podcast Awards: Lista completa de ganadores por categoría