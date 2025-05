Elon Musk rompe con Trump y regresa a Tesla, SpaceX y xAI

Elon Musk confirmó su salida del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), organismo creado por el presidente Donald Trump para reducir el gasto federal.

El magnate sudafricano expresó su “decepción” por la aprobación de un nuevo megaproyecto fiscal que, asegura, contradice el objetivo para el cual fue contratado. Además, que se enfocará en sus empresas que han ido en picada en el mercado financiero.

Elon Musk nada contento con el gobierno

La noche del 28 de mayo, Musk publicó un breve mensaje en su cuenta oficial de X, en el que agradeció a Trump por la oportunidad de participar en su administración, pero dejó claro su malestar con la dirección que tomó el gobierno republicano.

Elon Musk espera que su proyecto de reducción de gastos continúe / Redes Sociales|

“Ahora que mi tiempo programado como empleado gubernamental especial llega a su fin, quiero dar las gracias al presidente Donald Trump por la oportunidad de reducir el gasto despilfarrador”, escribió Musk.

Sin embargo, subrayó que su salida obedece a que el reciente proyecto de ley aprobado por la Cámara de Representantes y promovido por Trump “aumenta el déficit presupuestario y socava el trabajo que realiza el equipo del DOGE”.

De vuelta a sus empresas

Musk también anunció que retomará a tiempo completo sus labores en sus principales compañías: SpaceX, Tesla, xAI y X (antes Twitter). En días recientes, el empresario ya había adelantado que se estaba alejando de la política para centrarse en sus negocios, asegurando que pasaba sus días y noches entre “salas de conferencias, servidores y fábricas”.

Todavía no se sabe si rompieron relaciones los empresarios / Redes Sociales|

El anuncio coincidió con el noveno lanzamiento de prueba de SpaceX, cuyo objetivo sigue siendo llevar a la humanidad a Marte. Durante una entrevista grabada para el programa CBS Sunday Morning, el empresario se mostró claramente inconforme con la política fiscal de Trump: “Francamente, me decepcionó ver el enorme proyecto de ley de gastos, que no solo no reduce el déficit, sino que lo incrementa”, declaró Musk.

La iniciativa DOGE (Departamento de Eficiencia Gubernamental), impulsada por Musk, fue concebida para aplicar prácticas empresariales que eliminaran gastos superfluos en la administración pública estadounidense. El propio empresario aseguró que, a pesar de su salida, el proyecto podría “convertirse en un modo de vida dentro del gobierno”.

Elon regresará a sus empresas que descuidó por estar con Trump / Redes Sociales|

