¡Emilia Pérez le gana a Elton John! El filme francés gana en la categoría Mejor Canción Original

"El Mal", la canción escrita para Zoe Saldaña en Emilia Pérez, ganó el Oscar a Mejor Canción, el premio lo recibieron los compositores franceses Camille y Clément Ducol y su coguionista, el director de la película, el fránces Jacques Audiard.

La canción del drama de ópera de Audiard habla sobre como la abogada Rita Castro, hace una fantasía en la que baila alrededor de una habitación llena de ricos y poderosos.

Camille and Clément Ducol sing while accepting the #Oscar for best original song for "El Mal" from #EmiliaPerez pic.twitter.com/vem8jFJLMS

— The Hollywood Reporter (@THR) March 3, 2025