Encapuchados toman las instalaciones de la prepa 8 en Mixcoac de la UNAM

Hoy lunes 29 de enero de 2024, personas encapuchadas tomaron las instalaciones de la preparatoria 8 “Mixcoac” “Miguel E. Schulz” de la Universidad Autónoma de México (UNAM) en protesta para exigir respeto para los estudiantes, ya que declaran que hay presuntos abusos sexuales con el alumnado.

La mañana de este lunes 29 de enero en el inicio del semestre correspondiente al ciclo escolar 2023-2024, la preparatoria 8 “Miguel E. Schulz” fue tomada por al menos 15 personas con el rostro cubierto ingresaron al plantel prohibieron el acceso a los estudiantes de la escuela con la demanda de varios problemas al interior de la institución que no han sido atendidos por parte de las autoridades para reanudar con la mesas de dialogo y autoridades de la máxima casa de estudios por presuntos ataques sexuales cometidos el año pasado dentro de la institución del plantel.

Declaraciones de los padres de familia de alumnos que se encontraban en la institución indicaron que las personas que llegaron a tomar el plantel venían cubiertos de pies a cabeza con ropa de color negro y les exigieron a todos los alumnos, profesores, equipo académico que se encontraban dentro del plantel evacuaran de inmediato.

Sin embargo, no se accedió a sus peticiones de las personas encapuchadas y permanecieron dentro de sus salones de clases con el objetivo de que no pudieran iniciar un paro, situación que no impidió que el grupo de encapuchados tomaran las instalaciones del plantel y suspendieran las actividades.

Alumnos afirman que llevan más de un año realizando diversas denuncias en contra de algunos miembros del personal a quienes acusan de generar acciones en contra de los valores de la institución, muy grave como es el acoso sexual que algunas personas han recibido y piden que se mejoren las instalaciones, así como el personal de intendencia tenga un tratado digno.

La situación obligó a muchos estudiantes a salir de la Escuela Nacional Preparatoria, ya que el grupo de encapuchados comenzaron a poner candados en las entradas de la institución, así como en la entrada del estacionamiento tomando el plantel con un paro indefinido.