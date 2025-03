Encuentran sin vida al cantante de K-pop, Wheesung a los 43 años e inician las investigaciones

El cantante de K-pop, Choi Whee-sung, mejor conocido como Wheesung, ha sido encontrado sin vida a la edad de 43 años.

Wheesung fue encontrado con un paro cardíaco en su casa de Seúl el lunes 11 de marzo, según The New York Times. Los primeros reportes apuntan que el actor había fallecido días antes de haber sido encontrado.

Choi Whee-sung fue encontrado sin vida a los 43 años de edad / Redes Sociales|

Hasta el momento no se ha revelado ninguna causa de muerte en este momento. Sin embargo, la policía dijo a The New York Times que su muerte sigue siendo investigada como una posible sobredosis de drogas.

El cantante tenía antecedentes por consumo de drogas / Redes Sociales|

El pasado con abuso de drogas

Wheesung luchó contra el abuso de drogas y se enfrentó a críticas después de ser condenado por comprar y usar propofol, una sustancia controlada en Corea del Sur y que causó la muerte de Michael Jackson, en 2021.

Según The Korea Times, Wheesung fue investigado por supuestamente usar propofol en 2013, pero más tarde fue absuelto de los cargos.

El cantante fue encontrado sin vida / Redes Sociales|

Seis años después, fue acusado de usar propofol habitualmente durante un período de tres meses. Apeló en 2021 y fue sentenciado a una sentencia de un año de prisión, una suspensión de dos años y una multa de 60,5 millones de wones (843 mil pesos mexicanos aproximadamente).

Sin embargo, pudo evitar el tiempo en la cárcel siempre y cuando no volviera a cometer el delito, según The New York Times.



TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: Donald Trump compra un Tesla luego de despotricar contra los autos eléctricos