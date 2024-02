¡Entérate de tu futuro! Mhoni Vidente te dice que viene en la última semana de febrero

Mhoni Vidente te trae tus horóscopos de la última semana de febrero, del 25 al 29 del mes, te dice qué tienes que hacer para que te vaya bien en marzo, y te comparte mucho más en el video que tiene ya en su canal oficial de YouTube.

ARIES

La carta del mago, la última semana de febrero será con muchas bendiciones, por fin te pagan una deuda y sanas tu economía. Será una semana de mucho trabajo y proyectos; te viene una propuesta muy buena, será dinero extra, pero que no te gane la flojera. Tu mejor día va a ser el martes y será una semana de sorpresas. Tus números mágicos son 02 y 30; y tus colores para la semana son azul intenso y amarillo.

TAURO

La carta del as de bastos, poder y crecimiento. Es momento de pedir y levantar la mano, que te ofrezcan trabajo para crecer y pagar deudas; tu mejor día será el jueves, tendrás juntas laborales; cuídate de dolor de cuello y no levantes cosas pesadas. Vas por el camino correcto, te está alcanzando el tiempo, pero tienes que ponerte a dieta y juvenil. Tus números mágicos son 04 y 33; y tus colores para la semana son naranja y blanco.

GÉMINIS

La carta de la templanza, clama que todo pasa. Será una semana de no alterarse ni caer en provocaciones, ten la mentalidad fría. Tu mejor día será el lunes, y en la semana habrá trabajo extra, no hables de más, no platiques nada. Es momento de crear cosas positivas, esta es una semana clave para reinventarte; come mejor y no te guardes los corajes. Tus números mágicos son 06 y 29; y tus colores para la semana son rojo y verde.

CÁNCER

La carta de la rueda de la fortuna porque son momentos de crecer y de desarrollar tu inteligencia. Tu mejor día será el miércoles; oportunidades nuevas de trabajo y ganarse la lotería. Vienen cambios importantes en tu trabajo, ya no te acuerdes de quienes te hicieron daño. Trata de ayudar a un familiar que te pedirá ayuda. Tus números mágicos son 13 y 25; y tus colores para la semana son blanco y naranja.

LEO

La carta del as de copas, estabilidad y visión para el futuro. Tu mejor día es el jueves y tendrás oportunidad de un trabajo nuevo; va a ser una semana de reconocimientos, te darán un dinero extra, vas a pagar deudas y negociaciones para un proyecto nuevo. Realiza todo con pasión, depura a la gente negativa que sólo contamina. Tus números mágicos son 10 y 14; y tus colores para la semana son rojo y amarillo.

VIRGO

La carta del loco, cuidado con los pensamientos negativos, control la mente y el estrés. Tu mejor día será el miércoles, habrán regaños y malos entendidos laborales con los que no pasa gran cosa; te viene una propuesta laboral buena en marzo porque eres muy bueno en el trabajo y eres cautivador. Tus números mágicos son 01 y 26; y tus colores para la semana son amarillo y naranja.

LIBRA

La carta del juicio te da la oportunidad de crecimiento y tener más dinero. Tu mejor día será el lunes y será una semana de mucho estrés. Cómprate ropa para sentirte mejor, no le ruegues a nadie, no se vale. Hay crecimiento laboral, dile a tu jefe que necesitas un aumento; el 1 de marzo córtate el cabello, cuidado con los pies. Tus números mágicos son; y tus colores para la semana son

ESCORPIÓN

La carta del emperador, eres fuerte y poderoso, líder natural. No le eches la culpa a los demás si eres responsable hay que hacerse cargo. Tu mejor día es el jueves, trata de dormir a tus horas; ya no puedes andar con varias personas al mismo tiempo, trata de hacer ejercicio y suda para sacar lo negativo que traes. Tus números mágicos son 08 y 21; y tus colores para la semana son amarillo y azul fuerte.

SAGITARIO

La carta del mundo, es momento de reacomodar tu vida y tus pensamientos. Tu mejor día será el miércoles y es una semana con mucho trabajo, y resolver un problema familiar. Anda sonriente y júntate con gente positiva; cambia los muebles de lugar. Tendrás dinero extra, aunque será una semana de mucho estrés y con muchos logros. Tus números mágicos son 03 y 07; y tus colores para la semana son verde y rojo intenso.

CAPRICORNIO

La carta de la estrella, será una semana de brillar y de éxitos. Juntas laborales con reconocimiento para ti; tu mejor día será el martes y cuídate de los chismes, sé más discreto con tus cosas a futuro. Trata de que tu mente no se canse; te viene un dinero que te debían y habrá juntas positivas, ponte mucho perfume. Tus números mágicos son 12 y 23; y tus colores para la semana son verde y rojo intenso.

ACUARIO

La carta del as de oros que es fuerza y buena suerte. Tu mejor día será el jueves en una semana de logros y triunfos; cuidado con la piel y los ojos, ve con el médico. No te acuerdes del pasado ni de rencores. Toma un curso de inglés y ponte a dieta; consigue objetivos pronto, vas por el camino de la abundancia. Tus números mágicos son 16 y 31; y tus colores para la semana son naranja y verde fuerte.

PISCIS

La carta del sol, te viene estabilidad y crecimiento, tienes oportunidad de aumentar la economía. Tu mejor día será el martes; será una semana de trabajo extra y tener una revelación con Dios para concederte lo que necesitas para ser feliz. Trata de transformar tu vida, cómprate algo que te dé alegría y fortaleza. Tus números mágicos son 15 y 23; y tus colores para la semana son rojo intenso y amarillo.

