Meter tu celular en arroz para secarlo, no sirve de nada, asegura Apple

Meter el celular en granos de arroz cuando se moja, no es bueno, así lo informó Apple, quien en un documento detalló porqué el remedio 'casero' no funciona para secarlo, no por lo menos si tienes un iPhone.

El arroz no elimina la humedad de tu celular y tampoco aconseja utilizar una fuente de calor externa o aire comprimido para secarlo, ya que no es bueno para tu móvil. Incluso, Apple publicó una guía de qué se puede hacer para secar tu teléfono en caso de que se moje.

Pero de acuerdo a Apple, todos sus dispositivos a partir del iPhone 12 pueden soportar la inmersión hasta una profundidad de seis metros, esto por media hora, máximo.

¿Qué hacer en caso de que mi iPhone se moje?

-Poner atención a tu dispositivo, ya que al detectar humedad emite una alerta indicando que el teléfono y el cargador no pueden usarse hasta que se sequen.

-Dejarlo en una zona seca con algo de corriente de aire natural, por al rededor de 24 horas que puede tardar en secar.

-En caso de cargar el iPhone y el conector Lightning o USB-C estando mojados, los pines del conector o el cable se pueden causar un daño permanente o dejar de funcionar.

¿Por qué se cree que el celular se seca con arroz?

Se cree que esta idea surgió en 1940 y gracias a la fotografía, ya que en aquellos tiempos, las cámaras se introducían en recipientes con arroz para mantenerlas en buen estado, así como también se cuidaban así las películas expuestas a la humedad en sitios tropicales o con lluvia; sin embargo, los granos de arroz sí pueden absorber humedad, pero no la necesaria como para secar un teléfono celular.

