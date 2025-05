Eréndira Fierro renuncia a la candidatura para rectora de la UAEMéx

DFP tag: DN_Intext_Center_BTF_1

En medio de paros, protestas y señalamientos, Eréndira Fierro Moreno renunció a su candidatura para ocupar la Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx). Su salida ocurre a pocos días de que la comunidad universitaria participe en un ejercicio clave rumbo a la elección del nuevo liderazgo para el periodo 2025-2029.

Mediante un comunicado, Eréndira Fierro explicó su renuncia/X |

Fierro, quien se desempeñaba como secretaria de Finanzas y Administración de la institución, era señalada por grupos estudiantiles como la aspirante favorita del actual rector, Carlos Eduardo Barrera Díaz, lo que alimentó el descontento y generó dudas sobre la equidad del proceso.

Paros, señalamientos y presión social

Al menos cinco facultades —entre ellas Derecho, Humanidades, Ciencias Políticas y Arquitectura— permanecen en paro estudiantil. Los alumnos exigen la anulación del proceso electoral universitario, así como la renuncia del rector en funciones, argumentando que hay condiciones estructurales que favorecían a Fierro Moreno.

En su carta de declinación, la exfuncionaria afirmó que su decisión no es una retirada, sino un “acto de responsabilidad y convicción”, anteponiendo el bienestar de la comunidad por encima de intereses personales.

Estudiantes acusan al rector Carlos Eduardo Barrera de favorecer a Eréndira Fierro/IG: @sa_uaemex|

“Mi compromiso más profundo ha sido, es y seguirá siendo con el bienestar de nuestra comunidad universitaria. Por ello, y con una visión de liderazgo ético y atento a las necesidades colectivas, si mi declinación a la aspiración al cargo de Rectora ayuda a atender con seriedad y apertura las exigencias por una Universidad más justa, transparente y comprometida con la igualdad sustantiva, entonces la asumo con firmeza de mis convicciones”, señaló Eréndira Fierro en su comunicado.

¿Qué sigue en el proceso?

Este lunes 12 de mayo, docentes, administrativos y estudiantes de cada facultad y preparatoria llevarán a cabo un ejercicio de votación para determinar qué aspirante debe recibir el respaldo de sus respectivos consejeros universitarios.

Dos días después, el 14 de mayo, se realizará la votación oficial del Consejo Universitario que definirá quién será la próxima persona titular de la Rectoría de la UAEMéx.

Restan cuatro candidatas para la votación a rectora del próximo 14 de mayo/Gobierno Edomex |

El resto de candidatas que participarán en el proceso para convertirse en la nueva rectora de la UAEMéx son: María Dolores Durán, ex directora de la Facultad de Ingeniería; Maricruz Moreno Zagal, profesora de la Facultad de Turismo y Gastronomía; María José Bernáldez ex directora de la Facultad de Derecho y Martha Patricia Zarza Delgado, ex secretaria de Investigación de Estudios Avanzados.

