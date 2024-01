¿Eres tú, Yuri Vidente? La cantante predice que el fin de la humanidad está cerca

En pleno inicio de 2024, que para muchos es un motivo de esperanza de cara al futuro, la cantante Yuri sorprendió hasta a los más optimistas al pronosticar que el fin de la huminadad está muy cerca.

La artista veracruzana, quien es una ferviente creyente de Dios y de la religión cristiana, aseguró durante una entrevista para el programa de televisión 'Sale el sol', que basada en sus conocimientos de la Biblia, el planeta Tierra ya no resistirá los estragos del cambio climático y los desastres naturales.

"Para mí, creo que esta es la última generación de este planeta por lo que conozco lo que dice en la Biblia, este planeta no va a durar mucho porque ya no aguanta.

“ El calentamiento global, las cosas que están pasando, los terremotos, y sin Dios, aún peor. Vean lo que está pasando en Israel, es una crueldad", comentó.

Si bien su predicción es cruda, para la interprete de la canción 'Maldita primavera' esto ya se veía venir, por ello invita a sus fans a prepararse, así como lo está haciendo con su hija.

"Los que conocemos la palabra, sabíamos que esto iba a pasar y no va a cesar, va de mal en peor. Tenemos que estar preparados porque vienen momentos difíciles para la humanidad.

"Si tú no te agarras de Dios, no vas a poder subsistir; yo como mujer cristiana, me estoy preparando espiritualmente, estoy preparando a mi hija", agregó.

