¡La maldita primavera! Yuri afirma que Dios la salvó de convertirse en ninfómana

La cantante Yuri se ha caracterizado por ser una persona muy abierta y sin pelos en la lengua. Y esta vez soltó toooda la sopa sobre su adicción a los hombres.

En entrevista para el canal de YouTube de Nayo Escobar, la jarocha reveló que ella nunca fue una persona de excesos con el alcohol o las drogas, pues lo suyo, lo suyo…. ¡Era el amor!

“Lo mío, lo mío era el amor, el piojito, el cariñito, eso era lo mío y no la droga o la pachanga. Lo mío era: ‘ese me gusta, ¡tráiganmelo!’”, comentó.

Le gusta pero le asusta

La cantante de ‘La Maldita Primavera' recordó su pasado un poco apenada, pero reconociendo que estuvo con muchos hombres y como consecuencia se contagió de papiloma cérvicouterino.

“Casi me mata, porque yo estaba media ‘happy day’ (tomada) cada vez que me acostaba con los señores y nunca me cuidé. No sé ni cómo es que no quedé embarazada, hubiera tenido hijos, así como un equipo de futbol, de chile, mole y guacamole. Yo creo que Dios, en ese momento, estaba de mi lado, ya me tenía escogida. Decía: ‘Ay, no estoy ovulando, dale’, yo me acosté con mucha gente”, reconoció.

La ilumina el Señor

Dentro de la plática, Yuri dijo que su adicción a los hombres era bastante, pero no al grado de convertirse en ninfómana, ya que Dios se puso a tiempo de su lado.

“Yo creo que si Dios no llega a mi vida en ese tiempo, si me vuelvo ninfómana, tenía belleza, dinero, juventud y todos me miraban. Yo salí cuando ya soy cristiana, pero si yo me alejo de Dios, me voy a las andadas porque mi carne está viciada, yo la vicié, es como el drogadicto o el alcohólico, dale tantito alcohol y enseguida te va a pedir la droga”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡SALIÓ EL SOL EN CDMX! LUIS MIGUEL ANUNCIA NUEVA FECHA EN SU TOUR 2023