Estudiante dona órganos al IMSS Texcoco tras fallecer en accidente vial en motocicleta

Un joven estudiante donante ha dejado un legado al transformar la vida de varios niños a través de la donación de órganos. El joven de 18 años sufrió un accidente en su motocicleta y llegó al Hospital General de Zona No. 197 del IMSS, donde se llevó a cabo la extracción de órganos vitales que han brindado una nueva oportunidad de vida a varios menores en estado crítico.

Familiares honran a su hijo donando órganos

El hijo mayor de una familia falleció prematuramente, dejando un vacío pero también un legado de amor y altruismo. A pesar de sus sueños profesionales, su familia decidió donar sus órganos para beneficiar a receptores menores de edad, inspirados por la naturaleza sensible y cariñosa del joven. Él se refería a sí mismo como "niño Gerber" debido a su afición por esos productos, manteniendo vivo su espíritu infantil.

El Hospital General de Zona No. 197 le da una despedida con honores

El joven donante recibió un emotivo tributo de personal médico, enfermeros, amigos y familiares en su despedida antes de la extracción de órganos. Su corazón fue trasplantado a un niño en el Instituto Nacional de Cardiología, mientras que su hígado, riñones y córneas fueron enviados a otros hospitales para salvar vidas. Este acto destaca la importancia de la donación de órganos como un gesto de solidaridad y humanidad.

¿Cómo ser donante de órganos?

Existen dos formas de donar órganos: en vida y después de fallecer. En vida, se pueden donar órganos como riñón, segmento del hígado, pulmón, sangre, intestino y páncreas. Para convertirse en donador, es necesario registrarse en la página del Centro Nacional de Trasplantes, siendo mayor de edad y proporcionando datos generales. Es importante comunicar esta decisión a los familiares. En caso de no haber expresado esta voluntad, los familiares pueden dar su consentimiento para la donación. Las personas con padecimientos mentales que no pueden expresar su voluntad no pueden ser donadores.

