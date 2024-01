Exatlón: Equipo rojo gana la Villa 360, y se lo dedica a su capitán, 'Pato' Araujo

Vaya noche que tuvo el equipo rojo en el Exatlón. Y es que después del susto que les causó la lesión de Patricio Araujo y que tuvieran que participar sin él, este jueves los rojos lograron quedarse con la Vila 360 y estar más días con todas las comodidades.

Pero no todo fue alegría y risas para los rojos tuvieron que competir sin su capitán, pues el ‘Pato’ se mantiene en recuperación de la aparatosa lesión que sufrió en la cabeza. Incluso, Antonio Rosique, conductor de la competencia, informó que el capitán de la Selección Mexicana Campeona del Mundo Sub 17 en 2005, fue sometido a una cirugía en la que le colocaron 15 grapas, y ahora sólo queda esperar la evolución del líder de los rojos que, este jueves no sólo extrañaron a Araujo, pues el gimnasta Daniel Corral tampoco compitió debido a que se resintió de una contractura en la espalda; sin embargo, lograron sacar un resultado positivo.

Y aunque el equipo azul hizo todo lo posible por remontar el marcador e incluso por un momento estuvo cerca de lograrlo, tuvieron que quedarse con el mal sabor de boca de haber perdido la oportunidad de mejorar sus condiciones de vida dentro del Exatlón. Y al final tuvieron que aguatar el festejo rojo por haberse quedado con la Vila 360, y el triunfo fue dedicado a su capitán Patricio Araujo.

