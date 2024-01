¡Qué buen corazón! Paola Suárez afirma que perdonó a su expareja tras golpearla

La salud de Paolita Suárez cada día va mejorando y se recupera de los golpes que recibió de su exprometido Jesús ’N’, quien ahora está en manos de la justicia.

Y aunque esté pasando por muy malos momentos, la integrante de ‘Las Perdidas’ está ofreciendo entrevistas para contar cómo va el proceso contra el exgalán.

Paola Suárez: “Yo ya lo perdoné”

Como la youtuber no quiere cargar con el problema interno que vivió hace una semana, se ha tocado el corazón al perdonar a Jesús ’N’.

“La justicia te la puede dar Dios, es lo único que te puedo decir, porque yo ya lo perdoné. Estaba aquí acostada, me encomendé a Dios, a una virgencita que tengo ahí y lo perdoné”, expuso ante las cámaras del matutino ‘Hoy’.

Paolita no ha retirado la denuncia contra Jesús ’N’

La influencer también contó que el hecho de que haya perdonado a Jesús ’N’, no significa que levantó la denuncia en su contra por presunta violencia, pero ese caso ya está en manos de las autoridades.

“Si la justicia lo perdona, no lo perdona, hace o deshace, yo siento que algún día va a pagar todo lo que me hizo, hace o va a hacer. Creo que el único que tiene el poder de hacer justicia aquí es Dios. De este mundo no nos vamos sin pagar todo lo que hemos hecho”, finalizó.

