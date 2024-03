Exempleada de Yulay revela que el youtuber la corrió de su equipo por celos de su novia Irlanda Valenzuela

El youtuber Julio César Fuentes Cruz, mejor conocido como Yulay, vive una polémica en redes sociales, luego de que una exempleada de su equipo reveló que la despidió por celos de su novia Irlanda Valenzuela.

Todo comenzó cuando mediante un video en TikTok, la chica Valery Ortiz, quien ahora también es influencer, comentó: “Hola soy Valery y sobreviví a trabajar con un youtuber que me quitó el trabajo porque su novia es una insegura inmadura y le dijo que me corriera, sin pensar en mis necesidades económicas y que yo estaba ahí por la chamba y no por diversión”, aunque sin mencionar el nombre de Yulay.

El video se hizo tan viral en redes sociales, que el propio Yulay utilizó su cuenta de Instagram para desmentir a la chica, pues aunque aceptó que sí trabajó para él, señaló que su despido se debió a un error que cometió al hacer un post en Facebook.

“La señorita Valery efectivamente trabajó con nosotros, por durante poco menos de 1 mes, en enero de 2021, ahí se desempeñó como community manager, desafortunadamente no cumplió con las expectativas del trabajo, puntualmente ocasionó un 'strike' en la página de Facebook, ese fue el motivo por el cual tomé la decisión de que ya no formara parte del equipo.

“Le cubrimos todas sus jornadas laborales en tiempo y forma más aparte la apoyamos con un extra”, publicó Yulay, para luego referirse a su novia Irlanda Valenzuela como “una mujer segura de sí misma. Es una chingonería de mujer, es una líder (sic)”.

Exempleada de Yulay reitera que la despidió por celos de su novia

La situación no acabó ahí, ya que tras el comunicado de Yulay, nuevamente Valery Ortiz utilizó sus redes sociales para reiterar, ahora sí mencionando al youtuber, que éste la despidió luego de revelarle que estaba teniendo problemas en su relación con Irlanda Valenzuela por su culpa.

“Me dijo que porque era una mujer joven y bonita estaba teniendo muchos problemas con Irlanda [...] Cuando él me confesó eso, yo no estaba entendiendo la indirecta de que me iban a correr", aseguró Valery.

¿Quién es Irlanda Valenzuela?

Irlanda Valenzuela es una cantante mexicana, originaria de Navojoa, Sonora, que tuvo su primer contacto con el medio artístico cuando era una niña y participó en el reality show de Televisa 'Pequeños Gigantes', en su segunda temporada.

Con el pasar de los años, Irlanda Valenzuela sigue su carrera como cantante, ahora en el género de regional mexicano, pero también combinándola con su faceta de modelo e influencer de redes sociales.

