Extraña enfermedad en Kenia deja a casi 100 estudiantes 'sin caminar'

Una alerta de salud se presentó este jueves 5 de octubre en Kenia, donde una extraña enfermedad provocó que cerca de un centenar de niñas de secundaria sin caminar.

De acuerdo con los últimos informes, al menos 95 estudiantes del Instituto de Educación Secundaria Femenina Eregi de Santa Teresa, en el subcondado de Ikolomani, Kakamega, tuvieron que ser hospitalizadas por este padecimiento.

El gobierno de dicha localidad, ya se está atendido lo ocurrido y se investigará las causas de este malestar. "Se enviaron muestras de sangre de las estudiantes afectadas al Instituto de Investigación Médica de Kenia en Nairobi y Condados de Kisumu para un análisis más detallado".

De igual forma, las autoridades acordaron "permitir que los estudiantes de los cursos 1, 2 y 3 hagan un descanso temporal y se espera que informen la próxima semana una vez que la situación haya sido cuidadosamente evaluada y se hayan implementado las medidas necesarias para evitar que se repita una situación similar".

| LO ÚLTIMO: Casi 100 estudiantes de la escuela secundaria femenina Eregi de Santa Teresa en Kenia fueron hospitalizadas por una misteriosa enfermedad. Los informes dicen que la mayoría de las piernas de los estudiantes están paralizadas y no pueden caminar. Algunos de los… pic.twitter.com/CXt6h2A3xL — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) October 4, 2023

¿Qué le pasó a las estudiantes en Kenia?

En redes circula el video en el que se observa la dificultad para caminar que presentan algunas de las alumnas quienes, según la información difundida, reportaron tener debilidad y paralización de las piernas.

De momento no se conocen las causas de este extraño padecimiento, que además no provocó dolor u otro síntoma. Las autoridades creen una causa ambiental, como una toxina o contaminante, pero no descartan que sea causada por virus o bacteria.

En este contexto, las autoridades de Kenia emitieron una alerta a padres y tutores de estudiantes de secundaria para que estén atentos a los síntomas.