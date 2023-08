Fabiola Campomanes, comparte sensuales fotos en lencería y luce cuerpazo

Fabiola Camponanes es considerada una de las actrices mexicanas más guapas y sexies. A sus 51 años de edad la última expulsada del reality “MasterChef Celebrity” luce impactante. Hace unos días decidió compartir unas fotos en lencería negra que dejaron ver lo espectacular que se mantiene a su edad gracias al ejercicio que hace todos los días y la buena alimentación.

“NO ME SENTÍA CÓMODA CON MI CUERPO Y QUERÍA ESTAR MÁS DELGADA”

Campomanes también aprovechó para enviar un mensaje a sus 1.7 millones de seguidores en Instagram pues confesó que por fin se había decididó a subir esas fotos pues antes no se sentía segura:

“Les dejo estas fotos que no publiqué. Porque no me sentía cómoda con mi cuerpo y quería estar más delgada. Hoy me da risa. Aveces nos preocupa tanto la crítica y la más severa es la que nos hacemos a nosotras mismas. La perfección no existe en la naturaleza y en nuestros corazones. Les deseo que no se critiquen!”

“QUE LASTIMA QUE ENSUCIEN LAS COSAS,YA NO HAY MÁS AMISTAD CON CAPETILLO JR”

Por otro lado el pasado domingo la actriz se convirtió en la décimo quinta eliminada del reality de cocina y aprovechó para aclarar tajantemente que entre ella y Eduardo Capetillo Jr., al que le lleva 22 años de diferencia nunca existió un romance como se rumoró. Fue en el podcast conducido por Carlos “Chicken Muñoz” que dijo:”Me enoja, pero también me da sentimiento porque qué triste, qué lamentable, que no puedan permitir que dos personas tengan amistad y que la quieran ensuciar. Creo que uno puede ser amigo de quién sea y de la edad que sea. Me chocó, ya lo lograron, ya no hay más amistad, qué lindo que ensucien las cosas”

