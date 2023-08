Wendy Guevara y Apio reclaman los premios que ganaron en La Casa de los Famosos

Wendy Guevara se proclamó como la ganadora del programa La Casa de los Famosos México, en donde logró obtener la cantidad de 4 millones de pesos por ser el premio, pero hasta el momento, no se le han entregado.

Durante un live junto con Apio Quijano, ambos recordaron sus momentos más polémicos dentro del reality show, además destacaron todos los conflictos que de los que se enteraron cuando salieron.

"Yo sí estoy bien molesta con La Casa de los Famosos y también con Mercado Libre, pero molesta, de verdad que no quiero verlos porque no me han dado mi pantalla ni mi bocina y esa pantalla yo ya la tenía destinada a mi cuarto y la chiquita que tengo en mi cuarto a la cocina”, aseguró la Guevara’ en su live.

Ambos coincidieron que ninguno de los dos ha recibido lo que ganaron, pues reclamaron que ni Televisa, ni Mercado Libre les han dado los premios que ganaron, como el auto que ganó el cantante de Kabah y lo 4 millones que ganó Wendy.

"Ten, Wendy’ (...) traigo poquita lana, pero yo pensé que saliendo (sólo iba a abrir el maletín) y vámonos, sólo traía fomi y también les pedí que me regalaran el maletín y tampoco me lo regalaron", finalizó.

