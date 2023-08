¿Es neta? Mamá prefiere ir a ver a Taylor Swift que comprar los útiles de la escuela de su hija

Taylor Swift, es tendencia en México. Los fans están listos y preparados para ver la gira internacional de Taylor apartir de este 24 y hasta el 27 agosto. Muchos de los asistentes que lograron conseguir un boleto para estar en el Foro Sol de la Ciudad de México, se saben afortunados.



El caso de una madre que asistirá al show se hizo viral y ha sido tema de conversación y polémica ya que decidió no comprar los útiles escolares para su hija que regresa a clases el próximo lunes porque ha elegido gastar ese dinero en un boleto para el concierto de Taylor Swift.





En el video se ve la imagen de una pequeña sonriendo con uniforme y una voz que dice:”Tal vez no lleves tus útiles nuevos, pero tu mamá irá a ver Taylor Swift”. Inmediatamente los seguidores de Tik Tok comentaron: “Ya me estaba enojando pero pues es Taylor Swift... se enentiende” “Taylor es mejor que los útiles” “Si la mamá es feliz, la familia es feliz” “Inicios de año escolar muchos, The Eras Tour solo uno” “Jajaja no juzgo porque asi sería yo”.

Los boletos para estas cuatro fechas en México, van desde 935 hasta los $10, 450 pesos mexicanos, pero la euforia por estar ahí es bastante así que aunque muchos creen que ese video fue una broma, muchos otros creen que la realidad siempre supera a la ficción.

