Luis Miguel: Habla el doctor que le realizó una cirugía de manga gástrica al cantante

Por fin rompe el silencio el médico Chistian Pérez Latorre, quien otorgó una entrevista al periodista argentino Maximiliano Lumbia, y confirmó lo que todo mundo sospechaba que la nueva imagen de Luis Miguel no fue gracias a dieta o ejercicio, sino que en realidad el secreto para verse tan delgado a sus 53 años de edad se debe a una cirugía de Manga Gástrica, que él le practicó hace más de un año.

Así empezó su relato el cirujano argentino que atiende a muchos famosos en Hollywood: “No esperábamos que esa información se filtrará y por más que la teníamos resguardada termina

difundiéndose, pero creo que ya no tiene sentido ocultar... En realidad, lo que quiero aclarar es que no se colocó un balón gástrico ... La verdad lo que se hizo fue una manga gástrica. Es decir, se corta parte del estómago y se hace una unión con el intestino delgado. Entonces el estómago, que es como una bolsa, al cortarlo por la mitad queda mucho más chico. El propósito de esta cirugía es que cuando comes te vas a sentir muy saciado, entonces vas a bajar mucho de peso”.

“Luis Miguel estaba bastante excedido de peso, venía con excesos de muchos años y ya había ahí una prediabetes que nos preocupaba un poco entonces más que nada se decidió realizar esta cirugía por un tema de salud y mejorar su metabolismo. Lamentablemente, Luis, con toda la efervescencia de su gira se olvidó de llevar el tratamiento de la vitamina B12”

“En las últimas horas, hemos visitó que estuvo internado en la clínica en Chile. ¿Qué es lo qué ocurre?

"En realidad este tipo de pacientes al sacarles parte del estómago desaparece una proteína llamada factor intrínseco y ya no absorben la vitamina B12 que es esencial para todo los músculos, los nervios, desde la cabeza hasta la punta de los pies. Por lo tanto, al paciente se le debe dar como tratamiento hasta sus últimos días de vida una inyección intramuscular de vitamina B12 para que actúe directamente en el torrente sanguíneo y pueda distribuirse a todo el organismo. En este caso lamentablemente Luis con toda la efervescencia de su gira se olvidó de darse ese shot de vitamina y empezó a sentirse un poco débil, entonces se le indicó que por favor no se olvide más y que fuera aplicarse esa vitamina B12, y en cuestión de horas el paciente se empieza a recuperar ”.





“Para que él esté bien y no este con cansancio tiene que aplicarse una vez por semana la vitamina B12”

“Cuando estaba en Argentina en los últimos shows ya venía con esa deficiencia de vitamina B12, lo cual estaba indicado que se le tenía que dar una vez por semana, pero tal vez a la gente que está a su alrededor se le pasó, pero esa era la indicación para que él esté bien y no este con ese cansancio o fatiga.

“Esta cirugía se realizó un año y meses atrás por vía laparoscopía. Da resultados excelentes y es de por vida”, concluyó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: TAYLOR SWIFT: TODO LO QUE DEBES SABER DE SU PRIMER CONCIERTO EN LA CDMX