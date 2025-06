Fan acusa a Alejandro Sanz de haber ‘jugado’ con ella cuando tenía 18 años

El cantante español Alejandro Sanz está en medio de la polémica, luego de que surgiera el testimonio de una fan llamada Ivet Playà, quien lo señala de haber jugado con sus “sueños”, relatando la relación íntima que comenzaron cuando ella era una joven de 18 años y él ya tenía 49, convirtiéndose en una “terrible pesadilla”.

En su video la joven mostró varias pruebas de su relación con Sanz/X |

La historia contada en TikTok

Fue una serie de videos compartidos en su cuenta de TikTok, y que ya acumulan cientos de miles de vistas, mediante los cuales la joven española relata que era fan del cantante, pero todo cambió cuando él comenzó a seguirla en redes sociales, comentando sus fotos y enviándole mensajes continuamente.

“Necesito contar mi historia con Alejandro Sanz. Por la niña que fui, pero sobre todo, por la mujer que soy hoy”, mencionó Ivet Playà para argumentar por qué ahora está contando lo que vivió con el intérprete de ‘Corazón partío’.

Ivet se fue a vivir a Madrid para trabajar con el cantante/X |

Después menciona: “Quedamos por primera vez cuando yo tenía 18 años, él tenía 49. Para mí, ha sido muy duro saber que Alejandro sabía lo que yo era: una niña”. Posterior a eso, y ya con una relación de amistad, la joven, con 22 años, se mudó de Barcelona a Madrid para vivir sola e integrarse al equipo de trabajo del cantante.

“Se convirtió en íntimo y sexual”

Posteriormente, Ivet aseguró que las conversaciones que mantenía en privado con el artista eran “espiadas”, y aun así, “mi vínculo con Alejandro Sanz fue irremediable. Se convirtió en íntimo y sexual”. Ello incluyó imágenes y textos compartidos “en su más absoluta intimidad”, los cuales ahora duda que solo hayan sido vistos por el artista, motivo por el cual se siente “engañada, humillada e incluso sucia”.

Ivet Playà agrega que, después de ver recientemente una entrevista que Alejandro Sanz le dio a la revista Vanity Fair, en la que menciona que puede ser “peligroso y llevarse a la gente por delante”, sintió que justamente eso fue lo que sucedió con ella.

“A mí Alejandro Sanz me ha llevado por delante. Me ha dado miedo porque creo que vive en una realidad paralela. Se siente por encima del bien y el mal”, comentó la joven, para cerrar diciendo: “Ya no soy esa niña que está dispuesta a todo para estar más cerca de él. La Ivet de hoy sabe lo que es un vínculo sano y proporcional”.

Aclara que no hubo delito

Si bien los videos y lo dicho por la joven se han hecho virales, muchos usuarios en internet la criticaron porque no entienden cuál fue el motivo que la llevó a contar esto, ya que incluso días antes, en sus redes sociales, hizo publicaciones sobre un concierto de Alejandro Sanz.

Además, Ivet Playà publicó posteriormente un comunicado en el que aclara que en ningún momento el cantante español cometió algún tipo de delito hacia su persona.

La joven aclaró que en ningún momento acusa a Sanz de un delito hacia ella/X |

“Quiero aclarar que todas mis declaraciones se refieren a actitudes moral y humanamente inaceptables, evitando así interpretaciones erróneas que puedan desvirtuar mi verdad… en ningún caso culpabilizo a Alejandro Sanz de ninguna conducta delictiva”, se lee.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¡Trump planea veto migratorio para otros 36 países! Te decimos cuáles son