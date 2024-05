Fans mexicanos critican a Danna Paola por ponerse la playera de Argentina y le piden que se quede allá

La cantante mexicana Danna Paola nuevamente está metida en la polémica, ya que ahora la publicación de unas fotografías en donde porta la playera de la Selección Argentina de futbol le valieron críticas de varios de sus seguidores en nuestro país.

Como parte de su gira de conciertos por Sudamérica, la interprete de temas como 'Mala fama' y 'Mundo de caramelo' visitó el país pampero en donde tuvo con éxito una presentación, por lo que para agradecer a sus seguidores de allá, hizo una publicación en redes sociales.

“ARGENTINA!! Mi corazón es todo tuyo, mi primer GRAN REX! Que sueño haber vivido esta noche tan increíble juntxs, GRACIAS GRACIAS por regalarnos tanto, x recibirme tan lindo, estoy con el alma muy feliz. LXS AMO X SIEMPREEEEE!!! nos vemos pronto (sic)” se lee en la publicación de la cantante.

Sin embargo, eso no fue lo que más molestó a los seguidores mexicanos, sino que Danna Paola vistió orgullosa la playera albiceleste, motivo por el cual le escribieron algunos mensajes en los que incluso le sugerían quedarse en aquel país y ya no regresar a México.

"Acá en México no haces falta para nada", "Nadie la quiere por malinche y creída", "Allá quédate", "Ya no regreses, acá no te queremos", "Qué feo que en México cancele, pero no fuera en otros países porque va cada fecha", "Vas de mal en peor… ni cómo ayudarte", son algunos comentarios que se leen en redes sociales.

