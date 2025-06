Feid prepara su regreso a México con el show CAFERXXO: esto se sabe

Mucha atención para todos aquellos seguidores de Feid, ya que el cantante colombiano ha dado señales de que pronto regresará a México con un show llamado CAFERXXO.

En redes sociales han comenzado a circular imágenes de un anuncio espectacular en la Ciudad de México, en el cual se lee la palabra CAFERXXO, llamando la atención por su color verde, que es el tono que identifica al intérprete de canciones como Sorry 4 that much, Feliz cumpleaños Ferxxo y Luna, entre otras.

Feid es uno de los cantantes urbanos más cotizados del momento

Aunque todavía no hay un anuncio oficial, todo hace indicar que se trata de la Coffee Party, que es una experiencia que Feid ha llevado a diferentes ciudades como Miami, Medellín y Barcelona, y la cual consiste en una reunión secreta en una cafetería con una reducida cantidad de personas, con las cuales el cantante, además de tomar café, convive y ofrece un pequeño concierto muy exclusivo.

“Ya tengo la dirección, es en una cafetería de la Condesa, por Parque Lincoln”, publicó en redes un fan de Ferxxo.

El CAFERXXO es una experiencia entre el cantante y sus fans

Caferxxo, además de ser el nombre que identifica a estas convivencias, también es el título del nuevo sencillo del próximo álbum de Feid, con el cual se espera que nuevamente haga presentaciones por varias partes del mundo, como sucedió en 2024, cuando ofreció conciertos en el Estadio GNP de la Ciudad de México.

¿Quién es Feid?

Feid, también conocido como Ferxxo, es uno de los exponentes más destacados del reguetón y la música urbana actual. Comenzó su carrera componiendo canciones para otros artistas de renombre, como J Balvin, Sebastián Yatra y Nicky Jam, antes de lanzarse como solista.

Su estilo se caracteriza por fusionar reguetón clásico con melodías melancólicas y letras personales, lo que le ha permitido construir una base sólida de seguidores tanto en América Latina como en Estados Unidos y Europa.

Feid también es conocido por ser novio de Karol G

Feid también ha llamado la atención por su estilo visual, característico por sus gafas, gorra y outfits donde predomina el color verde, y por su noviazgo con la cantante Karol G.

