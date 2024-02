¡Feliz día de San Valentín! Aquí tienes una lista de 100 frases de amor para compartir en esta fecha especial

El día de San Valentín es una celebración para parejas enamoradas, pero no todos lo ven de la misma manera. Algunos disfrutan de los memes y frases graciosas relacionadas con esta fecha.

para que puedas expresar tu amor de la manera que más te guste. Así que, si quieres sorprender a tu pareja, aquí encontrarás las palabras perfectas para hacerlo. ¡No te lo pierdas!

100 frases para compartir este San Valentín

"En el mapa de mi vida, el tesoro eres tú."

"Contigo, cada momento es un poema que vive en mi corazón."

"Eres la casualidad más bonita que llegó a mi vida."

"Amarte es como respirar, simplemente no puedo parar."

"En el cielo de tu boca, yo encontré mi estrella."

"Nuestro amor es esa historia sin fin que siempre quise escribir."

"Contigo, cada día es una vida entera."

"Eres el sueño del que nunca quiero despertar."

"En la sinfonía de mi vida, tu amor es la melodía más dulce."

"Contigo aprendí que el amor es un idioma universal."

"Eres el abrazo que mi alma siempre necesitó."

"A tu lado, cada pequeño momento se siente como una gran aventura."

"Amarte me hace sentir en casa, sin importar dónde estemos."

"Tu amor es mi refugio en la tormenta de la vida."

"Cada vez que te veo, mi corazón escribe un poema de amor."

"Eres la página más hermosa que el destino ha escrito en mi vida."

"Junto a ti, cada instante es un precioso recuerdo."

"En el libro de mi vida, tu amor es el capítulo más bello."

"Tu sonrisa tiene el poder de iluminar mis días más oscuros."

"Eres mi sol, mi luna, y todas mis estrellas."

"Contigo, cada día es un regalo lleno de amor."

"Eres mi lugar feliz, incluso en los días tristes."

"Nuestro amor es un viaje sin fin a la felicidad."

"Amarte es mi aventura favorita."

"Eres el verso más hermoso que jamás he leído."

"En el jardín de mi vida, tú eres la flor más hermosa."

"Tu amor es la melodía que mi corazón siempre quiso bailar."

"Eres mi sueño hecho realidad, en cada despertar."

"A tu lado, cada momento se convierte en magia."

"Nuestro amor es el fuego que nunca se apaga."

"Contigo, cada latido de mi corazón es una canción de amor."

"Eres el milagro que siempre esperé."

"Tu amor es el regalo que nunca deja de dar."

"En el lienzo de mi vida, tú eres el color más brillante."

"Eres la razón por la que mi corazón sonríe todos los días."

"A tu lado, cada día es una celebración del amor."

"Eres la poesía que llena de amor mi existencia."

"Nuestro amor es la historia más bella jamás contada."

"Contigo, el mundo es un lugar mejor."

"Tu amor es la luz que guía mi camino."

"Eres el abrazo que cura todas mis heridas."

"Nuestro amor es el puente entre dos almas."

"Eres el único sueño que deseo no despertar jamás."

"Amarte es como volar sin alas, una libertad infinita."

"Eres la magia que transforma mi mundo."

"Contigo, cada suspiro es una nota de amor."

"Eres la paz que mi corazón siempre buscó."

"Nuestro amor es un lienzo pintado con los colores del alma."

"Contigo, el amor es un baile eterno."

"Eres el faro que ilumina mi oscuridad con amor."

"Eras tan bella como la princesa Leia y tan inteligente como Yoda." - Homer Simpson

" que no podía respirar porque te amo, hasta que supe que era por el asma. ¡Te asfixio!"

"Tienes algo que no sé qué es, que me pone no sé cómo, pero me gusta no sabes cuánto."

"No siento mariposas en el estómago contigo, siento todo un zoológico."

"Tu amor es para mí como una pizza recién horneada: caliente, deliciosa y siempre deseada."

"El día de San Valentín es el día en que los hombres hacen lo que las mujeres les dijeron que hicieran el resto del año."

"Eres como una taza de café: me das energía por la mañana y me haces sentir mejor durante todo el día."

"Mi color favorito es verte."

"Mi amor por ti es como un cupón de descuento, ¡siempre está en oferta!"

"Te amo más que a mi comida favorita, y eso es mucho decir. "

"Eres el limón que amarga mi vida. Pero sin ti, mi ron no tiene sabor."

"Un amigo es aquel que te conoce tal y como eres, pero, aun así, te quiere."

"No necesito un enamorado cuando tengo amigos como tú."

"Eres mi amigo, mi confidente y mi apoyo ¿Qué más puedo pedir?"

"Celebramos San Valentín al estilo de la amistad, con risas y buenos momentos."

"Un verdadero amigo es alguien que está para ti cuando podría estar en cualquier lugar."

"Si no existieras, yo te inventaría. ¡Feliz día de San Valentín"

"El 14 de febrero voy a comprarme un helado y esperaré a que se derrita por mí."

"Cupido no llega, se ve que no tiene Google Maps"

"Si vas a estar en mi cabeza dando vueltas todo el día, al menos vístete."

"Viajar a Marte, o al cuarto de la colada... pero siempre contigo."

"Te quiero igual que ayer porque quererte más es imposible."

"Eres la mitad de mi aguacate."

"Si el amor es ciego, ¿por qué se celebra San Valentín?"

"Enviar mensajes de texto contigo es la mejor parte de mi día."

"Te amo más que al chocolate, y eso es mucho decir."

"Mi amor por ti es como un virus: no puedo dejar de pensar en ti. "

Juntos, somos poesía escrita en el cielo estrellado.”

“Amarte es encontrarme en el infinito de tus ojos.”

“Eres la magia que transforma mi mundo en un paraíso.”

“Contigo, cada instante es un tesoro que guardo en mi alma.”

“En la sinfonía de nuestra vida, el amor es nuestra mejor nota.”

“Tus besos son el refugio perfecto para mi corazón.”

“Nuestro amor es el fuego que nunca se apaga.”

“A tu lado, cada suspiro es una declaración de amor.”

“Tu amor ilumina mi mundo más que las estrellas al cielo nocturno.”

“Eres el milagro que mi corazón siempre deseo encontrar.”

“En la eternidad de nuestro amor, cada momento es un universo por descubrir.”

“Tu amor es el faro que guía mi alma a través de las tormentas de la vida.”

“Contigo, he aprendido que el amor verdadero no se ve con los ojos, sino con el corazón.”

“Eres la poesía que mi corazón recita en cada latido.”

“Nuestro amor es un río que fluye, inmenso y profundo, hacia el mar de la eternidad.”

“En cada abrazo, siento que nos fundimos en uno solo, bajo el mismo cielo.”

TAMBIEN TE PUEDE INTERESAR NICKI NICOLE CONFIRMA QUE SE ENTERÓ QUE PESO PLUMA LE FUE INFIEL POR VIDEO EN REDES SOCIALES