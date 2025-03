Festival Tecate Emblema 2025 revela su cartel con Will Smith como invitado especial

El Festival Tecate Emblema ha revelado su cartel oficial para la edición 2025, prometiendo un fin de semana lleno de música, nostalgia y momentos inolvidables. El evento se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, consolidándose como uno de los festivales más esperados del año.

El Tecate Emblema se ha convertido en uno de los festivales más importantes del país/IG: @tecate_emblema |

Entre los artistas principales destacan figuras de talla internacional como Alanis Morissette, ícono del rock alternativo, y David Guetta, uno de los DJs más reconocidos del mundo. La música latina estará representada por la banda colombiana Morat y el siempre enérgico Pitbull, quienes prometen encender el escenario con sus grandes éxitos.

Este es el cartel revelado para la edición 2025 del Emblema/IG: @tecate_emblema |

El cartel también incluye a nombres emblemáticos como The B-52s, Natasha Bedingfield, Purple Disco Machine, James Bay, María José y hasta un DJ set de la carismática Trixie Mattel. Además, para los fans del pop de los 2000, habrá actuaciones de CD9, Rebecca Black y Hanson.

Sin embargo, la gran sorpresa del festival es la presencia de Will Smith como invitado especial. Aunque no se han revelado muchos detalles sobre su participación, la expectativa es enorme, y los fans especulan que podría interpretar algunos de sus hits noventeros como Gettin' Jiggy wit It o Men in Black.

Will Smith fue anunciado como el invitado especial para este año/IG: @willsmith |

La preventa de boletos comenzará el 14 de marzo a las 2:00 PM a través de la plataforma Ticketmaster.

