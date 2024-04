¿Fofo 'N' saldrá de la cárcel al pagar 16 millones de pesos a la mujer que golpeó? Aquí te contamos

El caso del influencer Fofo 'N' podría dar un giro inesperado, luego de que en redes sociales comenzara a circular una versión que asegura que la mujer a la que golpeó brutalmente recibiría 16 millones de pesos para concederle el perdón y así el generador de contenido pueda salir de la cárcel.

Fue el pasado 4 de abril que la policía del Estado de México detuvo a Rodolfo 'N' luego de que golpeó a una mujer en una plaza comercial de Naucalpan, sin embargo, posteriormente la Fiscalía del estado logró reclasificar el delito acusándolo de feminicidio en grado de tentativa, lo que fue considerado por un juez para vincularlo a proceso el pasado 10 de abril.

Recluido en el Penal de Barrientos, la defensa de Fofo ha buscado todos los recursos para sacar de la cárcel a su defendido, surgiendo ahora el rumor de que Edith 'N', la mujer golpeada, recibiría un pago de 16 millones de pesos para perdonarlo.

Sin embargo, fue la propia víctima quien desmintió la versión, asegurando que no hay forma legal de que le conceda el perdón a Rodolfo 'N', ya que éste fue vinculado a proceso por tentativa de feminicidio, un delito que no se desestima ni con el recurso de reparación de daño.

“No es real, se encuentra en el Reclusorio de Barrientos, no puede haber perdón porque se encuentra vinculado a un proceso de feminicidio en grado de tentativa y tampoco procede la reparación del daño, no tengo conocimiento, tenemos audiencia el 25 de mayo, no le deberían dar credibilidad a esos comunicados”, declaró la mujer para el canal de YouTube del periodista de espectáculos Michelle Rubalcava.

