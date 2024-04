¡Increíble! Caeli revela que su ex novio intentó abusar de ella

Caeli reveló en el podcast de Untalfredo que uno de sus ex novios intentó abusar sexualmente de ella, recordando la situación traumática que vivió hace unos años.

La influencer mexicana habló sobre temas polémicos, incluyendo acusaciones hacia su ex pareja y compartió su experiencia al intentar perseguir su sueño de ser actriz.

Caeli revela como un ex novio intentó abusar de ella

La joven reveló en un podcast que vivió un susto en un viaje a Argentina en 2019, donde amigos intentaron abusar de ella. Buscó apoyo emocional en su exnovio, la única persona de confianza en Los Ángeles, donde vivió por 6 años.

Sin embargo, se vio sorprendida al descubrir que él tampoco tenía buenas intenciones hacia ella, revelando que era la primera vez que lo admitía.

“Esos tres días yo ya le veía actitudes raras. Pues ya terminamos, tal vez por eso está así, como lindo y de repente súper enojado”, aseguró

Declaró que no se esperaba eso de el “amor de su vida”: “Era el amor de mi vida, con quien viví como todo un año, conoció a mi papá. Mi papá era de: “Te la encargo aquí en Los Ángeles”, porque era él mi persona de ya”, mencionó.

Posteriormente, relató el difícil momento que atravesó y afirmó que no era la primera ocasión en la que su exnovio intentaba tocarla sin su consentimiento, ya que en numerosas ocasiones la despertaba con la intención de tener relaciones sin haberlo consultado previamente.

“De la nada, me voltea, me baja los pantal*nes y se baja los pantalon*s él y estaba a punto de hacerlo. Yo le dije, no lo hagas, la vas a cagar”, confesó entre lágrimas la influencer.

Después de realizar una impactante confesión, afirmó que logró evitar ser víctima de abuso gracias a un oso de peluche que tenía cerca de su cama, ya que su agresor creía que había una cámara oculta allí.

Finalmente, expresó su falta de confianza en las personas y aconsejó a las espectadoras que nunca se queden en silencio, aunque no reveló la identidad de su exnovio.

Con estas declaraciones, Caeli reveló el sufrimiento que experimentó en ese período, pero también agradeció a la música, ya que según sus palabras, le ha brindado la oportunidad de encontrar su camino nuevamente.

¿Quién es Caeli?

Caeli es una influencer pionera en YouTube, actriz y cantante. Ha tenido polémicas en sus primeros años en redes, incluyendo romances y conflictos con otros creadores. Actualmente tiene 15 millones de suscriptores en YouTube y ha lanzado sencillos en el género urbano.

